Мірошниченко розчулила обіймами з прийомною донькою та розповіла про її мрію. Відео
Багатодітна зіркова родина Тімура та Інни Мірошниченків продовжує тішити свою аудиторію світлим та зворушливим контентом.
Так, юристка і блогерка опублікувала відео з 8-річною прийомною дочкою Ангеліною та переповіла свій із нею діалог:
"- Про що ти мрієш?
- Не знаю.
- Ти знаєш, що таке мріяти?
- Ні.
- Це коли ти чогось дуже сильно хочеш. Може було таке, що ти щось сильно хотіла? То це і є мріяти.
- Я мріяла про тебе, Тімура, братів і сестру…".
У сторіс Мірошниченки теж поділилися милими кадрами з доньками та синами.
Нагадаємо, Тімур та Інна вперше поспілкувалися з Ангеліною через ZOOM, адже заклад, у якому перебувала дівчинка, під час повномасштабної війни евакуювали до Польщі. Мірошниченко розповідала, що тоді запитала в них із чоловіком Ангеліна.
Прийомні батьки чесно діляться з підписниками труднощами, з якими стикнулися в періоді адаптації дівчинки в сім'ї. Зокрема це те, що Ангеліну складно нагодувати.
Як відомо, вона стала другою прийомною дитиною Мірошниченків. Хлопчик Марсель, якому скоро виповниться 3, уже рік у родині. Біологічним нащадкам подружжя, Мії та Марку, зараз 6 та 4 роки.