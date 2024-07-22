Мірошниченко розчулила обіймами з прийомною донькою та розповіла про її мрію. Відео

Багатодітна зіркова родина Тімура та Інни Мірошниченків продовжує тішити свою аудиторію світлим та зворушливим контентом.

Так, юристка і блогерка опублікувала відео з 8-річною прийомною дочкою Ангеліною та переповіла свій із нею діалог:

"- Про що ти мрієш?

- Не знаю.

- Ти знаєш, що таке мріяти?

- Ні.

- Це коли ти чогось дуже сильно хочеш. Може було таке, що ти щось сильно хотіла? То це і є мріяти.

- Я мріяла про тебе, Тімура, братів і сестру…".

У сторіс Мірошниченки теж поділилися милими кадрами з доньками та синами.

Інна часто називає Марселя "краш", і з нею важко не погодитися Фото з Instagram Мірошниченка

Найкраще Інну зараз, мабуть, розуміє співачка Світлана Тарабарова, в чиїй сім'ї співпали дві кризи: 5 років у сина і 3 років у старшої дочки

Нагадаємо, Тімур та Інна вперше поспілкувалися з Ангеліною через ZOOM, адже заклад, у якому перебувала дівчинка, під час повномасштабної війни евакуювали до Польщі. Мірошниченко розповідала, що тоді запитала в них із чоловіком Ангеліна.

Прийомні батьки чесно діляться з підписниками труднощами, з якими стикнулися в періоді адаптації дівчинки в сім'ї. Зокрема це те, що Ангеліну складно нагодувати.

Як відомо, вона стала другою прийомною дитиною Мірошниченків. Хлопчик Марсель, якому скоро виповниться 3, уже рік у родині. Біологічним нащадкам подружжя, Мії та Марку, зараз 6 та 4 роки.



