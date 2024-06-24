Зіркові подружки: Вітвіцька, Карпа й Тарабарова з дітьми затусили разом у Карпатах

Марія Ткаченко 24 червня, 15:15

Співачок Наталку Карпу, Світлану Тарабарову та телеведучу Соломію Вітвіцьку поєднує міцна дружба. Як дівчата провели разом час у Карпатах, вони показали у своїх Instagram.

Компанія утворилася чималенька: з Соломією був її коханий-військовий Олексій, який зараз у відпустці, з Наталкою - її донька Злата, а зі Світланою - чоловік, мама і, звісно, трійко дітей: Іван, Марія та Поліна.

Наталка Карпа Світлана Тарабарова і Соломія Вітвіцька

Наталка, Світлана і Соломія відпочили в Буковелі

"Цінний час, проведений разом. Мрію, щоб таких моментів було більше", - зізналася Вітвіцька.

Світлана Тарабарова та її донька

Тарабарова з 3-річною Марією

Соломія Вітвіцька та її зіркові подруги

Зіркові подружки

"Всі ми багато переоцінила за останній час! Особисто, зробила висновок, що потрібно цінувати кожну мить, яка дається! Особливо якщо ці миті з друзями, яких щиро любиш і спілкування з якими тебе емоційно збагачує! Ще серед тижня не знала, що все вдасться! Пазл склався! Господь благословив на цю зустріч родинами, у рідних Карпатах!", - написала Наталка.

Донька Наталки Карпи

4-річна Злата - донька Наталки Карпи від її поки що офіційного чоловіка Євгена Тєрєхова

Донька Наталки Карпи Злата Тєрєхова

Співачка подякувала друзям за те, що вони є в їхньому зі Златою житті, тегнувши, окрім Вітвіцької й Тарабарової, репера та військового Yarmak.

Світлана, яка теж поділилася атмосферною фото- та відеодобіркою, у сторіс риторично поцікавилася у підписників, чи вдасться їй, мамі трьох діточок, відпочити в найближчі три роки.

Донька Тарабарової

Світланина старша доня, як і її мама, любить яскраві кольори

Нагадаємо, нещодавно артистка показувала, який фотоконтент назнімали на її телефон Іван, Марія та Поліна.

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