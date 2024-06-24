Зіркові подружки: Вітвіцька, Карпа й Тарабарова з дітьми затусили разом у Карпатах

Співачок Наталку Карпу, Світлану Тарабарову та телеведучу Соломію Вітвіцьку поєднує міцна дружба. Як дівчата провели разом час у Карпатах, вони показали у своїх Instagram.

Компанія утворилася чималенька: з Соломією був її коханий-військовий Олексій, який зараз у відпустці, з Наталкою - її донька Злата, а зі Світланою - чоловік, мама і, звісно, трійко дітей: Іван, Марія та Поліна.

Наталка, Світлана і Соломія відпочили в Буковелі

"Цінний час, проведений разом. Мрію, щоб таких моментів було більше", - зізналася Вітвіцька.

Тарабарова з 3-річною Марією

Зіркові подружки

"Всі ми багато переоцінила за останній час! Особисто, зробила висновок, що потрібно цінувати кожну мить, яка дається! Особливо якщо ці миті з друзями, яких щиро любиш і спілкування з якими тебе емоційно збагачує! Ще серед тижня не знала, що все вдасться! Пазл склався! Господь благословив на цю зустріч родинами, у рідних Карпатах!", - написала Наталка.

4-річна Злата - донька Наталки Карпи від її поки що офіційного чоловіка Євгена Тєрєхова

Співачка подякувала друзям за те, що вони є в їхньому зі Златою житті, тегнувши, окрім Вітвіцької й Тарабарової, репера та військового Yarmak.

Світлана, яка теж поділилася атмосферною фото- та відеодобіркою, у сторіс риторично поцікавилася у підписників, чи вдасться їй, мамі трьох діточок, відпочити в найближчі три роки.

Світланина старша доня, як і її мама, любить яскраві кольори

Нагадаємо, нещодавно артистка показувала, який фотоконтент назнімали на її телефон Іван, Марія та Поліна.