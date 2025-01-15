Парфільєва посвітила довгими ногами у трендовому луці і заявила про особистісну трансформацію
Блогерка-мільйонниця, бізнесвумен і мама Таня Парфільєва наробила стильних фото у аутфіті відтінку бургунді.
Таня у шкіряному топі та колготках посвітила стрункими ногами у цікавих позах і заявила про впевненість у собі.
"Цей рік стане роком моєї особистісної трансформації. Я ще ніколи не відчувала у собі стільки впевненості та потенціалу, як зараз. Хочеться навчатись, відкривати нові сторони своєї особистості, рости у всіх сенсах! Як у вас? Які цілі ставили перед собою на цей рік?", - звернулася до аудиторії блогерка.
Нагадаємо, раніше Парфільєва показувала юну себе і розказувала про скромні та нелегкі підліткові роки.
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