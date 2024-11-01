"Фешн-катастрофа": Андре Тан вщент розкритикував модний тренд із минулого. Відео
Дизайнер Андре Тан, який завжди влучно прогнозує наступні тенденції сезонів, назвав тренд осінньо-зимового періоду, який він вважає модною катастрофою.
У своєму Instagram дизайнер розказав, що на світові подіуми, а отже і в магазини повернулися джинси скінні, які були актуальні на початку 2000-х.
Ба більше, щоб бути максимально модною, варто обирати фасон із заниженою талією.
"Це не просто повернення, вони ще й укорочені. Який жах! Можете кидати в мене каміння, і казати, що це все дурниці, але скінні з низькою посадкою – це фешн катастрофа", – заявив дизайнер.
"Крім того, що вони вкорочені, так ще й на низькій талії. І в результаті ніжки коротенькі-коротенькі, а тіло як у Гулівера", – додав модельєр.
Нагадаємо, перед цим Тан розказував, з якими кольорами варто поєднувати найтрендовіший бургунді, та перелічував трендові поєднання кольорів 2024 року.
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