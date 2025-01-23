"Годі скиглити - діємо!": Тарабарова показала енергійне тренування з 6-річним сином
Співачка Світлана Тарабарова показала, як готується до концертів у компанії сина Івана.
У своєму Instagram 34-річна річна розповіла, як переконала хлопця позайматися з нею у спортзалі.
"Ну ви зрозуміли. Готуюсь до концерту. У мене hard work, а ваше завдання тільки купити квитки і прийти. А якщо серйозно, найкраща мотивація і приклад для вас та ваших дітей - це дія! Годі скиглити - діємо!", - замотивувала мам Тарабарова.
Нагадаємо, багатодітна мама Тарабарова разом з чоловіком Олексієм Бондарем окрім Івана виховують 4-річну доньку Марію і 1,5-річну Поліну. Раніше зірка розказувала про виховання нащадків і зізнавалася, чому останнім часом не відчуває себе жіночною і бажаною.
"Цей момент я запам'ятаю на все життя": Тарабарова розчулила першим "мама" від 1,5-річної донечки. Відео
Піжамний фемілі-лук і танці коло ялинки: Тарабарова замилувала відео з сином і доньками
Шахеди vs олів'є: Тарабарова насмішила відео з 1,5-річною дочкою у відео про життя українців