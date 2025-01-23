"Годі скиглити - діємо!": Тарабарова показала енергійне тренування з 6-річним сином

Марія Мельник 23 січня, 13:30

Співачка Світлана Тарабарова показала, як готується до концертів у компанії сина Івана.

У своєму Instagram 34-річна річна розповіла, як переконала хлопця позайматися з нею у спортзалі.

"Ну ви зрозуміли. Готуюсь до концерту. У мене hard work, а ваше завдання тільки купити квитки і прийти. А якщо серйозно, найкраща мотивація і приклад для вас та ваших дітей - це дія! Годі скиглити - діємо!", - замотивувала мам Тарабарова.

Тарабарова у спортзалі

"Коли сказала сину, що йдемо в ігрову кімнату", - поділилася секретом багатодітна мама


Тарабарова з сином на тренуванні
Власним прикладом Світлана з дитинства привчає Івана до спорту
Іван за тренажером

Схоже, хлопець вже знайшов свій улюблений тренажер

Нагадаємо, багатодітна мама Тарабарова разом з чоловіком Олексієм Бондарем окрім Івана виховують 4-річну доньку Марію і 1,5-річну Поліну. Раніше зірка розказувала про виховання нащадків і зізнавалася, чому останнім часом не відчуває себе жіночною і бажаною.

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