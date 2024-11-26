"Цей момент я запам'ятаю на все життя": Тарабарова розчулила першим "мама" від 1,5-річної донечки. Відео

34-річна Світлана Тарабарова - мама трьох дітей: Івана, Марії та Поліни

Співачка Світлана Тарабарова поділилася зі своєю аудиторією радісною та зворушливою новиною: її молодша донька, півторарічна Поліна навчилася говорити "мама".

Їхній із дівчам діалог артистка зняла для Instagram.

Світлана почула від Поліни наймиліше для кожної матусі слово

"Цей момент я запам'ятаю на все життя", - зізналася артистка.

Нагадаємо, ходити Поліна почала значно раніше, ніж говорити. Перші кроки крихітка зробила ще в 11 місяців.

Як відомо, третя дитина в Світлани та її чоловіка Олексія - незапланована, але дуже кохана. Зірка не приховувала, як боляче їй під час вагітності було отримати осуд замість підтримки від близьких людей.