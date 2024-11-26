"Цей момент я запам'ятаю на все життя": Тарабарова розчулила першим "мама" від 1,5-річної донечки. Відео

Марія Ткаченко 26 листопада, 12:30
Світлана Тарабарова

34-річна Світлана Тарабарова - мама трьох дітей: Івана, Марії та Поліни

Співачка Світлана Тарабарова поділилася зі своєю аудиторією радісною та зворушливою новиною: її молодша донька, півторарічна Поліна навчилася говорити "мама".

Їхній із дівчам діалог артистка зняла для Instagram.

Світлана Тарабарова та її третя дитина

Світлана почула від Поліни наймиліше для кожної матусі слово

"Цей момент я запам'ятаю на все життя", - зізналася артистка.

Нагадаємо, ходити Поліна почала значно раніше, ніж говорити. Перші кроки крихітка зробила ще в 11 місяців.

Як відомо, третя дитина в Світлани та її чоловіка Олексія - незапланована, але дуже кохана. Зірка не приховувала, як боляче їй під час вагітності було отримати осуд замість підтримки від близьких людей.

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