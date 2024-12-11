Піжамний фемілі-лук і танці коло ялинки: Тарабарова замилувала відео з сином і доньками
Співачка Світлана Тарабарова яскраво презентувала в мережі свою нову пісню "Різдво", запостивши у Instagram чарівне відео зі своїми трьома дітьми.
І Світлана, і Іван, і Марія, і Поліна надягли однакові червоні піжамки. Родина прикрашала ялинку, танцювала та веселилася.
Нагадаємо, нещодавно Тарабарова ділилася зворушливим відео, на якому 1,5-річна Поліна вперше вимовляє "мама". Як відомо, старшу дочку, 4-річну Марію артистка називає "буревієм емоцій" та зізнається, що вона нагадує їй її саму. У первістка Світлани, 6-річного Івана дуже ніжні та зворушливі стосунки з дочкою її подруги та колеги Наталки Карпи, Златою.
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