"Не опускайтесь до рівня відсталого соціуму": Цимбалюк прокоментував хейт навколо цілунку відомих актрис

Тарас Цимбалюк підтримав Денисенко після цілунку з колегою і закликав навчитися адекватно ставитися до ЛГБТК+

Актор Тарас Цимбалюк прокоментував хейт навколо жартівливого поцілунку Наталки Денисенко та Антоніни Хижняк, який у частини аудиторії спровокував негатив на адресу дівчат.

В своєму Instagram він звернувся до людей, які досі адекватно не сприймають спільноти ЛГБТК+ та закликав не опускатися до рівня відсталого соціуму.

Днями Наталка запостила фото, де вона у весільній сукні та з букетом квітів поцілувала в губи свою колегу Антоніну Хижняк. На знімку також були присутні Цимбалюк та Павло Текучев.

Реклама:

Після шквалу негативних коментарів актор висловив свою думку щодо цього.

"Тут другу добу розгрібаю обурливі повідомлення і коментарі під фото, де дві мої подруги і колеги - Денисенко і Хижняк поцілувались… І це був художній поцілунок… Як результат - шквал хейту. Насправді, це не хвиля негативу - це банальний доказ зашореності і позавчорашності.



Так, народ, дивіться, оці негативні прянощі в бік усіх ЛГБТ проявів - це штука геть нездорова! Да, десь ще розумію прогнутість наших бабусь і дідусів, бо їх капець як відчутно поламав совок, і їхнє нутро геть не було готовим сприймати свободу в усіх напрямках… Але, камон, зараз шо з сучасним людом? Там, серед коментарів є молоді дівчата, котрі пишуть, що це жахіття...", - зазначив Тарас.



Актор висловив свою позицію не лише словами, а й луком

"Чим вам докоряє лгбт спільнота? Тобто ви засуджували масове знищення "відьом", расову сегрегацію в США, переслідування та знищення євреїв, але зараз ви топите проти людей нетрадиційної орієнтації? А може ви нещодавно дізналися про їхнє існування? Бо геї чи лесбійки були ще у стародавньому Римі чи Греції… І, якщо на те пішло, є велика купа письменників, науковців з нетрадиційним баченням, і я вважаю, що людство має ними пишатись точнісінько так само, як і гетеросексуалами!", - наголосив актор.



"Б*ять, буду, як завше відвертим, Україна має величезний потенціал. Ми маємо прогресивність в усіх загалах. Тож, не клеїться у мене в голові, що тут можуть жити расисти, гомофоби, чи, не дай Бог, мо*калі. Не опускайтесь до рівня відсталого соціуму, не пишіть отой весь брєдок, не осучаснившись спершу. Я не за якусь повальну популяризацію гейського чи лезбійського вайбу! Я за свободу! А значить, я автоматично не можу бути проти представників ЛГБТ!", - висловив свою позицію актор.

Як відомо, зірки українського шоубізнесу все активніше беруть участь у заходах, спрямованих на підтримку ЛГБТК+. Торік співачка Оля Полякова очолила українську колону на ЛГБТК+ прайд-параді в Лондоні. А ще Оля розказувала, що б сказала донькам, які вирішили вступити в одностатеві стосунки.