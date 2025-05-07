Крижана ванна та квіти від "марсіанина": Tayanna показала цікаві моменти свого життя

Співачка Тетяна Решетняк, яка має сценічне ім'я Tayanna, показала, чим останнім часом було наповнене її повсякденне життя.

В Instagram виконавиця виклала кілька фото і відео, де вона занурюється у крижану ванну, хвалиться розкішним букетом від такого собі "марсіанина" та спить калачиком у кріслі.

Де тільки не доводиться спати втомленим артистам

З таким обличчям Таня занурюється у холодну ванну

Реклама:

А потім глибоко дихає, сидячи у воді

Кого співачка назвала марсіанином, вона не уточнила. Але букет саме від нього

Нагадаємо, місяць тому з Тетяною та її сином ледь не сталася жахлива трагедія. Вони могли отруїтися чадним газом.