Крижана ванна та квіти від "марсіанина": Tayanna показала цікаві моменти свого життя

Тамара Кудрявченко - 7 травня, 14:15

Співачка Тетяна Решетняк, яка має сценічне ім'я Tayanna, показала, чим останнім часом було наповнене її повсякденне життя. 

В Instagram виконавиця виклала кілька фото і відео, де вона занурюється у крижану ванну, хвалиться розкішним букетом від такого собі "марсіанина" та спить калачиком у кріслі. 

Таянна спить у кріслі

Де тільки не доводиться спати втомленим артистам

Тетяна Решетняк у крижаній ванні

З таким обличчям Таня занурюється у холодну ванну


А потім глибоко дихає, сидячи у воді

А потім глибоко дихає, сидячи у воді

Кого співачка назвала марсіанином, вона не уточнила. Але букет саме від нього

Кого співачка назвала марсіанином, вона не уточнила. Але букет саме від нього

Нагадаємо, місяць тому з Тетяною та її сином ледь не сталася жахлива трагедія. Вони могли отруїтися чадним газом

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Tayanna
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