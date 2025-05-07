Крижана ванна та квіти від "марсіанина": Tayanna показала цікаві моменти свого життя
Співачка Тетяна Решетняк, яка має сценічне ім'я Tayanna, показала, чим останнім часом було наповнене її повсякденне життя.
В Instagram виконавиця виклала кілька фото і відео, де вона занурюється у крижану ванну, хвалиться розкішним букетом від такого собі "марсіанина" та спить калачиком у кріслі.
Нагадаємо, місяць тому з Тетяною та її сином ледь не сталася жахлива трагедія. Вони могли отруїтися чадним газом.
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