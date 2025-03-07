Tayanna в обтислому комбінезоні повигиналася у йога-позах під власні мантри. Відео

Співачка Тетяна Решетняк, відома як Tayanna, поділилася з підписниками новим відео, на якому займається аштанга-йогою.

В Instagram 40-річна зірка показала, як у кетс'юті виконує асани. У залі, де розвивалися штори, артистка стала у позу мосту.

Майже гімнастична поза Скрін з відео @viktoriabogonos

На відео було додано заспокійливий трек "Сходить сонце" з альбому мантр і медитацій від Tayanna, Тіни Кароль і Ділі.

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Такій гнучкості можна тільки позаздрити

Зірка вже не перший рік займається йогою

Решетняк не вперше тішить своїми спортивними досягненнями. Раніше вона вже показувала стійку на руках.

Нагадаємо, Tayanna вважають однією з найбажаніших холостячок України. Від свого колишнього, саунд-продюсера Єгора Глєбова вона має сина Даніеля. А нещодавно вона розповіла, чому побоюється ходити на зустрічі з чоловіками.