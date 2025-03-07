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Tayanna в обтислому комбінезоні повигиналася у йога-позах під власні мантри. Відео

Карина Тімкова - 7 березня, 15:45

Співачка Тетяна Решетняк, відома як Tayanna, поділилася з підписниками новим відео, на якому займається аштанга-йогою.

В Instagram 40-річна зірка показала, як у кетс'юті виконує асани. У залі, де розвивалися штори, артистка стала у позу мосту.

Tayanna позаймалася аштанга-йогою у новому відео

Майже гімнастична поза

Скрін з відео @viktoriabogonos

На відео було додано заспокійливий трек "Сходить сонце" з альбому мантр і медитацій від Tayanna, Тіни Кароль і Ділі.


Tayanna в обтислому комбінезоні стала в йога-позу

Такій гнучкості можна тільки позаздрити

Tayanna виконала асани під заспокійливу манту

Зірка вже не перший рік займається йогою

Решетняк не вперше тішить своїми спортивними досягненнями. Раніше вона вже показувала стійку на руках.

Нагадаємо, Tayanna вважають однією з найбажаніших холостячок України. Від свого колишнього, саунд-продюсера Єгора Глєбова вона має сина Даніеля. А нещодавно вона розповіла, чому побоюється ходити на зустрічі з чоловіками.

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Tayanna
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