"Могли померти": Tayanna повідомила, що вони з сином отруїлися чадним газом

Співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) поділилася зі своєю аудиторією моторошною історією та застерегла про небезпеку. Артистку та її сина Даніеля мало не вбив чадний газ. Причому отруєння, підозрює Тетяна, відбувалося впродовж дуже тривалого періоду.

Як так сталося, вона розповіла в Insta-сторіс.

"Я прийшла нещодавно додому і сиджу, відчуваю, що в мене починає боліти голова, печуть очі, мені стає зле і я прям вирубаюсь. І почав пишати індикатор газовий на лічильнику. Я викликала службу газу, вони перевірили все і сказали, що в квартиру заходить чадний газ і що ми взагалі могли померти з малим просто вже до завтра приблизно. Така історія", - поділилася Тетяна.

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Тетяна вирішила застерегти про небезпеку

"Тому, будь ласка, слідкуйте, в кого газові котли, колонки і все решта, слідкуйте за всім, щоб воно працювало, тому що зараз навіть говорити не можу нормально толком, забуваю слова і мозок не варить", - зізналася вона.

Наступну сторіс на цю тему Решетняк записала вже після того, як переночувала в оселі свого брата і стала почуватися значно ліпше.

"Виявляється, що ми з сином цілу зиму труїлися цим чадним димом, потрошку, бо ми постійно спимо з відкритими вікнами і він на нас не сильно вплинув, до смерті. Як ми дійшли цього висновку: починаючи з зими, ми стали погано почуватися, особливо я. Я не могла вранці бігати, займатися спортом, в мене було таке враження, що я вранці прокидаюся - а мене наче побили. Я це все списувала, думала, може, в мене депресія, може, якийсь гормональний збій. Аналізи шикарні, все окей, психолог каже: "Ти здорова", і придумати причину, що це міг би бути якийсь там дим чи газ, ми б взагалі не могли", - розказала вона.

Зірка тривалий час мала погане самопочуття

Тетяна ще раз закликала всіх слідкувати за справністю газового обладнання і раз на пів року викликати спеціалістів для планових перевірок.

"Нам встановили витяжку неправильно, і в нас виходить, що якась частина диму чадного заходить до хати", - пояснила вона.

Нагадаємо, отруєння чадним газом було однією з версій щодо причин нещодавньої загадкової смерті голлівудського актора Джина Гекмана, його дружини і собаки. Але правда виявилася ще моторошнішою.