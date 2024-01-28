Tayanna в Індії показалася з мамою та малюнком на лобі. Фото

Співачка Tayanna (справжнє ім'я Тетяна Решетняк) показала підписникам, як проводить свою відпустку в Індії.

Фотографіями з колоритної країни зірка поділилася у своєму Instagram.

На світлинах Таня показалася на тлі індійських пейзажів та визначних місць. До слова, співачка на фото була одягнена у сарі (традиційний жіночий одяг в Індії, - ред.) Також на лобі у неї була бінді (індійська прикраса обличчя жінок та дівчат, - ред.).

Фото Instagram Tayanna

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Вочевидь, співачка поважає традиції чужої країни, тож вирішила теж приміряти бінді

Бути в Індії й не одягнути сарі?

Фото Instagram Tayanna

"Цікава країна Індія. Одночасно викликає цілий калейдоскоп емоцій і думок. Ще в процесах, а вони різні", - написала Решетняк під фото.

Нагадаємо, нещодавно співачка Tayanna розповідала, чи спілкується її 11-річний син зі своїм батьком, російським саундпродюсером Єгором Глєбовим.

Як відомо, брат зірки, музикант Міша Марвін у вересні минулого року повернувся працювати до Москви. Перед цим він видалив всі пости про війну у своїх соцмережах.