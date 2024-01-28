Tayanna в Індії показалася з мамою та малюнком на лобі. Фото

Юлія Леськова 28 січня, 17:21

Співачка Tayanna (справжнє ім'я Тетяна Решетняк) показала підписникам, як проводить свою відпустку в Індії.

Фотографіями з колоритної країни зірка поділилася у своєму Instagram.

На світлинах Таня показалася на тлі індійських пейзажів та визначних місць. До слова, співачка на фото була одягнена у сарі (традиційний жіночий одяг в Індії, - ред.) Також на лобі у неї була бінді (індійська прикраса обличчя жінок та дівчат, - ред.).

Фото Instagram Tayanna

Таня подорожує Індією зі своєю мамою

Таня подорожує Індією зі своєю мамою

Вочевидь, співачка поважає традиції чужої країни, тож вирішила теж приміряти бінді

Вочевидь, співачка поважає традиції чужої країни, тож вирішила теж приміряти бінді

Бути в Індії й не одягнути сарі?

Бути в Індії й не одягнути сарі?

Фото Instagram Tayanna

"Цікава країна Індія. Одночасно викликає цілий калейдоскоп емоцій і думок. Ще в процесах, а вони різні", - написала Решетняк під фото.

Нагадаємо, нещодавно співачка Tayanna розповідала, чи спілкується її 11-річний син зі своїм батьком, російським саундпродюсером Єгором Глєбовим.

Як відомо, брат зірки, музикант Міша Марвін у вересні минулого року повернувся працювати до Москви. Перед цим він видалив всі пости про війну у своїх соцмережах.

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Tayanna

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