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Оце так рівень! Tayanna у купальнику вразила кавуванням на вейкборді. Відео

Тетяна Сухачова 25 липня, 16:30

Співачка Tayanna, яка неодноразово розповідала про свою любов до йоги та медитацій, показалася за активним видом спорту.

У розпал літа артистка покаталася на вейкборді та поділилася відео цього у своєму Instagram. Свою нічогеньку майстерність виконавиця продемонструвала, поєднавши спортивну забавку із розпиванням кавусі.

"Жити життя", – написала вона під відео.

Tayanna катається на вейкборді

Співачка показала, як треба починати ранки :)

Скрін з відео Tayanna

Співачка Tayanna на вейкборді

Зірка записала відео під свою ж пісню "Кава і ти"

скрін з відео

До речі, серед прихильниць вейкборду – блогерка Даша Квіткова, телеведуча Леся Нікітюк та екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос.

Нагадаємо, раніше ексклюзивно для TabloID Tayanna розповідала, як доглядає за шкірою.

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Tayanna
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