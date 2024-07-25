Оце так рівень! Tayanna у купальнику вразила кавуванням на вейкборді. Відео

Співачка Tayanna, яка неодноразово розповідала про свою любов до йоги та медитацій, показалася за активним видом спорту.

У розпал літа артистка покаталася на вейкборді та поділилася відео цього у своєму Instagram. Свою нічогеньку майстерність виконавиця продемонструвала, поєднавши спортивну забавку із розпиванням кавусі.

"Жити життя", – написала вона під відео.

Співачка показала, як треба починати ранки :) Скрін з відео Tayanna

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Зірка записала відео під свою ж пісню "Кава і ти" скрін з відео

До речі, серед прихильниць вейкборду – блогерка Даша Квіткова, телеведуча Леся Нікітюк та екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос.

Нагадаємо, раніше ексклюзивно для TabloID Tayanna розповідала, як доглядає за шкірою.