"Вдруге в житті": Дімопулос у бікіні похвалилася вправним катанням на вейкборді. Відео
Блогерка та колишня співачка Санта Дімопулос, яка у лютому вперше встала на вейкборд, наважилася на другу спробу.
В Instagram 36-річна холостячка, яка нині мешкає в Дубаї, показала, як тримає рівновагу у воді.
Не дивно, що вперше за довгий час Дімопулос знайшла час на свої хобі, адже у квітні вона оголосила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років стосунків. Раніше блогерка казала, що відчувала після розлучення та про свою подорож на Балі.
Нагадаємо, минулого року вперше підкорили хвилі і блогерка Даша Квіткова та телеведуча Леся Нікітюк.
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