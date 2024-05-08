"Вдруге в житті": Дімопулос у бікіні похвалилася вправним катанням на вейкборді. Відео

Марія Мельник 8 травня, 15:30

Блогерка та колишня співачка Санта Дімопулос, яка у лютому вперше встала на вейкборд, наважилася на другу спробу.

В Instagram 36-річна холостячка, яка нині мешкає в Дубаї, показала, як тримає рівновагу у воді.

Спорт в житті Санти присутній навіть у вигляді хобі

Спорт в житті Санти присутній навіть у вигляді хобі

скрін з відео
Виглядає дуже навіть сильно, як для другої спроби

Виглядає дуже навіть сильно, як для другої спроби


Не дивно, що вперше за довгий час Дімопулос знайшла час на свої хобі, адже у квітні вона оголосила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років стосунків. Раніше блогерка казала, що відчувала після розлучення та про свою подорож на Балі.

Нагадаємо, минулого року вперше підкорили хвилі і блогерка Даша Квіткова та телеведуча Леся Нікітюк.

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