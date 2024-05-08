"Вдруге в житті": Дімопулос у бікіні похвалилася вправним катанням на вейкборді. Відео

Блогерка та колишня співачка Санта Дімопулос, яка у лютому вперше встала на вейкборд, наважилася на другу спробу.

В Instagram 36-річна холостячка, яка нині мешкає в Дубаї, показала, як тримає рівновагу у воді.

Спорт в житті Санти присутній навіть у вигляді хобі скрін з відео

Виглядає дуже навіть сильно, як для другої спроби

Реклама:

Не дивно, що вперше за довгий час Дімопулос знайшла час на свої хобі, адже у квітні вона оголосила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років стосунків. Раніше блогерка казала, що відчувала після розлучення та про свою подорож на Балі.

Нагадаємо, минулого року вперше підкорили хвилі і блогерка Даша Квіткова та телеведуча Леся Нікітюк.