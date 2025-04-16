Зі своїм інгредієнтом: Кароль поділилася маминим рецептом сирної паски

Співачка Тіна Кароль поділилася простим рецептом сирної паски, який дістався їй від мами.

Для Elle артистка розказала, як приготувати традиційний великодній смаколик і вдосконалити його додаванням горіхів і сухофруктів.

Для приготування знадобиться: 1 кг сиру; 1 склянка вершків 10% жирності; 5 яєць; 2 склянки цукру; 1 пачка вершкового масла; по 100 г родзинок (краще світлих), волоських горіхів, цукатів; 1 пакетик ванільного цукру, цедра 1 лимона.

Цікаво, скільки шматочків паски Тіна дозволить собі на Великдень?

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"Відокремте жовтки від білків і збийте, додайте вершки та доведіть до кипіння в каструлі з товстим дном, постійно помішуючи. Поки маса остигає, обсмажте горіхи на сухій сковороді, а родзинки вимийте та просушіть", - проінструктурувала Тіна.

"Натріть цедру одного лимона. У масу, що охолола, покладіть сир, вершкове масло і ретельно розітріть. Потім додайте родзинки, цукати, горіхи, лимонну цедру та ванільний цукор і добре перемішайте.

Суміш викладається у форму для паски на два шари вологої марлі та ставиться в холодильник під гніт на 12 годин. Готову паску можна прикрасити цукатами, глазур`ю, посипками", - поділилася співачка.

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