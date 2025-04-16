Смачні паски від Кацуріна, Полякової та Клопотенка: як приготувати традиційну сирну, безглютенову та ідеальну глазур

Вже цього тижня Великдень 2025, тож час готуватися до великого свята та обрати свій найкращий рецепт пасок.

Наприклад, ресторатор Міша Кацурін ділиться рецептом шоколадної "нереальної паски". Оля Полякова готує свій варіант, котрий вдосконалювала 10 років, на основі опари. Євген Клопотенко дивує своєю інтерпретацією з папрікою, а Ектор Хіменес-Браво доповнює свої паски цікавою глазурʼю.

ТаблоID зібрав найцікавіші зіркові рецепти - шукайте їх у матеріалі.

Шоколадна паска від Міші Кацуріна

Ресторатор і блогер Міша Кацурін любить експериментувати з традиційними рецептами. Тож і до Великодня він вирішив підготувати свою інтерпретацію паски, зробивши її шоколадною.

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Кацурін - справжній естет Скрін з відео

Для неї знадобляться:

борошно пшеничне — 1 ст. л. + 500г

дріжджі — 25 г

яйця (жовтки) — 5 шт.

цукор — 1 ст. л. + 5 ст. л.

сіль — за смаком

молоко — 250 мл

вершкове масло — 100 г + 200 г

какао — 50 г

ванільний цукор — 10 г

шоколад чорний — 300 г

вершки жирні — 500 мл

фундук — 100 г

горіхова паста (за бажанням) — 100 г

Для опари в гаряче молоко (35-38 °C) додайте дріжджі, ложку цукру та борошна, перемішайте і залиште на 20 хвилин у теплому місці.

Для тіста змішайте жовтки з цукром і додайте топлене вершкове масло, ванільний цукор, сіль, опару та борошно.

Замішайте тісто і залиште його на пів години.

Для шоколадного масла збийте вершкове масло (ті самі 200 г) з какао.

Підготуйте ганаш. Для цього гарячі вершки треба вилити на шоколад, перемішати до однорідної маси і накрити контактно до суміші плівкою. Залиште охолонути.

А тепер найцікавіше - формування паски. Тонко розкотіть тісто, змастіть шоколадним маслом і закрутіть у рол. Далі треба розрізати це тісто і сформувати равликів.

Залиште масу у теплому місці на пів години, а після цього запікайте в духовці приблизно 40–60 хвилин при температурі 170°C, до готовності.

Готову охолоджену паску наповніть кремом і нутелою (за бажанням). Зверху прикрасьте ганашем та смаженими горішками (у Кацуріна фундук).

Паска на опарі від Олі Полякової

Співачка Оля Полякова любить творчий процес не лише на сцені, але й на кухні. Тому до Великодня вона поділилася своїм рецептом ідеальної паски, який розробляла 10 років поспіль.

Найсмачніший рецепт паски за версією Олі Полякової Скріншот

Головним героєм у рецепті паски від Полякової є опара. Для її приготування треба:

300 мілілітрів молока;

300 грамів борошна (з високим % білка, від 12 до 16);

75 грамів живих дріжджів;

1 чайна ложка цукру.

Молоко обережно змішати з дріжджами і додати борошно. Співачка наголошує, чим вищий у борошні вміст білка, то кращою вийде паска. Останній штрих – цукор, який треба додати до опари. Далі залишити її на 30 хвилин у темному та тихому місці.

Тим часом можна перейти до приготування тіста, але попередньо замочити родзинки у коньяку або воді. Для нього треба:

18 яєць: 9 жовтків, 9 білків;

550 грамів цукру;

1,2 кілограмів борошна (з високим % білка, від 12 до 16);

400 грамів вершкового масла;

цедра 1 лимона;

цедра 2 апельсинів;

сік 2 апельсинів;

ваніль;

5-7 грамів солі;

родзинки, замочені у коньяку або у воді.

9 яєць необхідно розділити на жовтки та білки, які знадобляться для глазурі і які мають бути холодні. Тому попередньо поставте білки у холодильник. Жовтки відправити у комбайн, до них додати решту 9 яєць (з білками і жовтками). За словами Полякової, це зробить паску пухкою, але водночас вона швидко не зачерствіє.

Туди ж – цукор і змішати до високої піни. Потім додати опару, потихеньку замішуючи тісто. Наступний крок – цедра апельсина і борошно, яке треба додавати поступово. Оля це робила по одній ложці.

Цедру натирати треба до білої шкірки апельсина Скріншот

Далі у тісто, що замішується, треба додати невеликими шматочками вершкове масло, ваніль, сіль, сік апельсина або молоко за потреби. Контролювати консистенцію можна за допомогою борошна.

Замішане тісто треба залишити на 20 хвилин, потім ще раз його вимісити хвилин 10 – 15. Зачекати пів години допоки воно підійде.

У готове тісто додати родзинки. Далі масу необхідно викласти на килимок, попередньо змащений олією, і розділити так, щоб воно займало 1/3 у формі. За словами артистки, форми для пасок варто обирати паперові. Так вони залишатимуться довше м’якими.

Паску у формах накрити рушником і залишити ще на 30 хвилин. Поставити розігріватися духову шафу до 190 градусів.

За такої температури паски треба випікати 15 хвилин, далі зменшити її до 160 – 170 градусів. Протягом пів години духову шафу відчиняти не можна. Цього часу вистачить для маленьких пасок, більші – треба залишити на довший час. Перевірити чи достатньо пропеклися паски можна за допомогою дерев’яної зубочистки.

Допоки випікаються паски, можна приготувати глазур. Для неї треба:

9 холодних яєчних білків;

11 столових ложок цукру.

Інгредієнти необхідно поєднати, збити до м’якої консистенції і помазати паску. Зверху можна додати різнобарвну посипку.

Паска за бабусиним рецептом від М'яти

Співачка М’ята, справжнє ім’я якої Юлія Загорська, теж готує паску на опарі. Цей рецепт артистці передала бабуся, яка поділилася своїми секретами. Один з них – не забити тісто борошном. Воно має бути в’язким і тоді паски вийдуть м’якими.

Ось такі паски вийдуть за цим рецептом Скріншот

Тож, для опари знадобиться:

40 грамів пресованих дріжджів;

1 стакан теплого молока;

2 столові ложки цукру;

2 столові ложки борошна.

Дріжджі необхідно перетерти з цукром, додати молоко та борошно. Добре перемішати, аби дріжджі розтанули. Накрити плівкою і поставити у тепле місце. Духовка розігріта на 20 - 30 градусів на 20 хвилин.

Для тіста необхідно:

500 грамів борошна;

3 яйця;

100 грамів родзинок;

150 грамів цукру (за смаком: можна більше для солодших);

1 пачка ванільного цукру;

30 грамів вершкового масла;

трохи солі;

цедра апельсина;

олія.

У борошно додати сіль, цукор, ванільний цукор, цедру апельсина. Яйця збити окремо в піну і додати у тісто. Далі додати опару, яка підійшла. Вимішати тісто до однорідної консистенції, накрити рушником і поставити підходити у тепле місце на 2 – 3 години.

Ось таке має вийти тісто Скріншот

Готове тісто дістати з миски і розділити на 3 частини. Кожну з них розкатати, змастити маслом, додати родзинки. Можна закрутити у форму равлика (як на крафін) або зробити кругленьку. Покласти пасочки у форми, попередньо змастивши їх олією, і поставити підходити в тепле місце від 40 хвилин до години.

Перед випіканням паски змастити жовтком. Випікати за температури 180 градусів протягом 20 хвилин. Далі знизити температуру до 160 і залишити ще 20 хвилин.

Для глазурі необхідно:

180 грамів цукру;

білок 2-х яєць;

2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю.

Крохмаль, за словами М’яти, дозволить не засихати глазурі. Його треба додавати після збитих білків із цукром.

Декорування пасок може бути різним. Артистка теж обрала традиційну посипку.

Сирна паска Злати Огнєвіч

Свій рецепт сирної паски, яку теж дуже часто готують на Великдень, має співачка Злата Огнєвіч. Свого часу ним поділилася її мама. Страва готується дуже легко та просто.

Злата уже готова до Великодня Скріншот

Для сирної паски треба:

800 грамів сиру 9%;

200 грамів вершків 33%;

380 грамів вареного згущеного молока;

100 грамів вершкового масла;

2 столові ложки маку;

фрукти для оформлення паски або інших декор.

Усі інгредієнти необхідно додати у ємність та подрібнити блендером до однорідної маси. Взяти форми для сирної паски, застелити її марлею, перелити масу у форму. Залишити під пресом на ніч, щоб вийшла зайва волога.

За 12 – 15 годин паска готова. Прикрасити її можна фруктами чи іншим великоднім декором. Злата показує свої ідеї, як прикрасити паску.

Паска-суфле від Тетяни Літвінової

Сирна паска і її рецепти можуть бути різноманітними. Наприклад, телевізійна кулінарка Тетяна Літвінова поділилася ідеєю справжнього суфле.

Тетяна Літвінова пропонує оригінальне сирне суфле до Великодня Скріншот

Для нього треба:



900 грамів домашнього кисломолочного сиру;

6 яєць;

200 грамів цукру;

цедра 1 лимону та апельсину;

20 грамів ванільного цукру;

50 грамів крохмалю;

150 грамів вершкового масла;

200 грамів цукатів та сухофруктів;

50 грамів рому для замочування сухофруктів.

Спочатку необхідно розтопити масло у сотейнику, відділити білки від жовтків. Білки збити з половиною цукру, а до жовтків додати залишок, розтоплене масло, сир і збити блендером до пластичної однорідної маси.

Туди натерти цедру лимона та апельсина, додати ваніль та половину крохмалю, іншу – до сухофруктів і перемішати. Це дозволить їм умовно не потонути у тісті.

До загальної маси додати 1/3 збитих білків, гарно вимішати. Потім додати решту. Усі інгредієнти варто поєднувати дуже обережно, аби повітряні кульки розчинилися.

Перекласти масу у форму для випікання. Духовку розігріти на 160 градусів і відправити туди сирну паску на годину.

Прикрасити суфле можна розтопленим шоколадом або іншими смаколиками, які є вдома.

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Насправді зараз декор пасок може бути різноманітним. Головне - фантазія.

Крафін від Ектора Хіменеса-Браво

Паска-крафін протягом останніх років стала напрочуд популярною завдяки незвичній формі. Відповідним рецептом до Великодня поділився зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Модний крафін від Ектора Скріншот

У його варіанті теж головну роль відіграє опара. Для неї необхідно:



200 мілілітрів молока;

1 столова ложка цукру;

7 грамів сухих або 21 грам свіжих дріжджів;

1 столова ложка борошна.

Усі інгредієнти необхідно змішати, аби цукор та дріжджі розчинилися. Накрити плівкою та залишити настоюватися.

Для тіста необхідно:

1 яйце та 2 жовтки;

100 грамів цукру;

трохи солі;

80 грамів вершкового масла;

ванільний ароматизатор;

450 – 500 грамів борошна.

Для начинки:

100 грамів родзинок;

60 грамів вершкового масла.

Інгредієнти для тіста необхідно змішати у комбайні чи кухонній машині. Додати до маси опару, яка настоялася. Накрити тісто і дати йому ще підійти.

Після тісто треба вимішати та розділити на три частини. Першу розкатати, змастити маслом, посипати зверху родзинками і закрутити.

Сформовану ковбаску розрізати посередині, але не до кінця. Обидва кінці скрутити равликом та поставити одну на одну – формуємо крафін.

Далі перекладаємо його у форму для запікання і залишаємо у теплому місці ще на 40 хвилин. Тим часом розігріти духовку до 180 градусів і випікати крафіни протягом 35 хвилин.

Зверху можна просто посипати цукровою пудрою.

Паска-торт і паска з куркумою від Євгена Клопотенка

Ще один варіант паски до Великодня – торт. Так-так, кулінар Євген Клопотенко експериментує і тут, тому пропонує досить оригінальний рецепт.

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Для опари знадобиться:

25 грамів пресованих дріжджів;

220 мілілітрів молока;

1 столова ложка цурку.

Для тіста:

2 столових ложки сметани 20%;

225 грамів цукру;

10 грамів ванільного цукру;

100 грамів вершкового масла 82,5% (під час приготування має бути кімнатної температури);

1 яйце;

1 жовток;

1 апельсин;

750 грамів борошна;

100 грамів промитих родзинок (попередньо дайте їм висохнути);

20 грамів вершкового масла.

Спочатку треба приготувати опару. До теплого молока покришити дріжджі, додати цукор і розмішати до розчинення усіх інгредієнтів. Накрити рушником і залишити у теплому місці на 20 хвилин.

Коли опара збільшиться, необхідно всипати цукор і ванільний цукор, додати дрібку солі. Туди ж додати м’яке масло, сметану, перемішати вінчиком або блендером.

Наступний крок – яйце та жовток, натерта цедра та сік половини апельсина. Всю масу необхідно ретельно вимішати.

Далі до маси треба додати просіяне борошно, якщо вінчиком стане складно – вимішуйте руками до 10 хвилин. Перекладіть тісто у миску і залиште під рушником у теплому місці підходити.

Коли тісто збільшиться в об’ємі, треба обімняти його і залишити ще на 40 хвилин. Потім вмішати родзинки і рівномірно розподілити.

Стінки форм для випікання варто змастити вершковим маслом і заповнювати їх на 2/3 тістом. Дати підійти 15 – 20 хвилин. Духовку розігріти на 180 градусів і випікати паски 40 хвилин на режимі конвекції та верхнього і нижнього жару.

Тим часом можна приготувати крем. Для нього треба:

200 грамів вершків 33%;

50 грамів цукрової пудри;

300 грамів сиру маскарпоне.

Вершки збити до густоти, всипати цукрову пудру і все збити до стійких піків. Силіконовою лопаткою обережно додати сир.

Для сиропу, яким треба змастити кожен шар паски необхідно:

50 грамів цукру;

50 мілілітрів води чи яблучного соку.

До соку чи води додати цукор, довести до кипіння. Отриманим сиропом змастити кожен шар, розрізаної натроє впоперек паски (шари, як мають бути на торт).

З сайту Євгена Клопотенка

Далі кожен шар змащуємо товстим шаром крему. З останнім це робити не потрібно.

Його можна покрити меренгою, для якої знадобиться:

3 яйця;

150 грамів цукру;

1/2 чайної ложки лимона.

Відділити жовтки від білків. Білки змішати із цукром і відправити на парову баню, поки цукор не розстане, а маса не почне білішати. Потім додати сік і збивати міксером до стійких піків.

Утвореною масою змастити верх паски-торту і поставити у холодильник для стабілізації.

Паска з куркумою та копченою паприкою

Євген Клопотенко пропонує ще один нетривіальний варіант з куркумою замість жовтків та копченою паприкою.

Євген полюбляє незвичні рецепти Скрін з відео

Для опари необхідно:

220 мл пряженого молока;

50 г пресованих дріжджів;

1 ст. л. цукру;

1 ст. л. борошна.

Розігрійте до 36-40°C пряжене молоко. В мисці перемішайте дріжджі, цукор і борошно. Найкраще це все поєднати за допомогою вінчика. Потім залиште опару на 20 хвилин.

А поки опара підростає, підготуйте для тіста:

200 г цукру;

дрібку солі;

200 г жовтків;

1 ч. л. куркуми;

1 ч.л. копченої паприки;

140 г розтопленого масла;

цедру апельсина;

700-750 г борошна.

Після того, як опара підросла, необхідно до неї додати усі вищезазначені інгредієнти та замішати. Готове тісто залишаємо на 1 годину для того, щоб воно підійшло.

До речі, Євген поділився секретом, як перевірити чи тісто готово до випікання. Підійміть масу догори і якщо вона тримається щільно, то можна пекти паски.

Треба, щоб тісто було як у Клопотенка на відео Скрін з відео

Замішайте чорнослив з 1 ст. л. борошна, відокремте від маси 1/5 для декору, а решту додайте в тісто. Майбутні паски перемістіть у змащені форми та залиште ще на 40-50 хв.

З відкладеного тіста зробіть декор, викладіть зверху, змастіть жовтком та поставне у духовку на 40-50 хвилин при 180°C.

Для того, щоб переконатися, що паски готові - зробіть тест зубочисткою: якщо тісто прилипає - треба пекти ще, а якщо ні - готово.

Паска без лактози і глютену від Каті Репяхової

А для тих, хто шукав смачний рецепт паски без лактози і глютену - дружина Віктора Півлика Катя підготувала і такий варінт. Таку пасочку вона готує для свого синочка Михасика.

Катя назвала цю паску "особливою" Скрін з відео

Для неї знадобляться:

150 г сиру;

3 ст. л. цукру;

дрібка солі;

1 ч. л. розпушувача;

цедра;

2 яйця;

ваніль за смаком;

140 г рослинного молока;

130–150 г рисового борошна;

сухофрукти, горішки, цукати — за бажанням.

Замішайте тісто блендером, відставте у сторону та зробіть глазур.

А 4-річний Михайло допомагав мамі Скрін з відео

Для глазурі:

• 1 білок

• 200 г цукрової пудри

• ½ ч. л. лимонного соку

Поки паски випікаються у духовці на середній температурі, збийте блендером глазур.

Готові паски Катерина прикрасила додатковим декором: різнокольоровими безе та великодніми фігурками.

Скрін з відео

Глазур від Ектора Хіменеса-Браво

І на завершення, ловіть швидкий рецепт "ідеальної глазурі" до ваших пасок від шефкухаря Ектора Хіменеса-Браво.

Інгредієнти:

130 г згущеного молока;

60 г сухого молока.

Треба просіяти сухе молоко і додати до згущеного молока...все.

"Нанoсимо на паски та прикрашаємо. Просто, швидко та смачно) Все як я люблю!" - підсумував Хіменес-Браво.

Нагадаємо, нещодавно шефкухар Ектор Хіменес-Браво показував як приготувати домашні сосиски до великоднього столу, а співачка Злата Огнєвіч поділилася оригінальним способом фарбування яєць.