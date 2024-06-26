Кароль у горах показалася без мейкапу в ліжку просто неба. Фото

Марія Мельник 26 червня, 12:45
Тіна Кароль без мейку

Тіна Кароль показала обличчя без мейку

Співачка Тіна Кароль завдяки секретам догляду за обличчям в свої 39 сміливо може робити селфі без макіяжу і фільтрів.

Користуючись нагодою, виконавиця запостила ранкові карпатські фото з ліжка просто неба і похизувалася свіжим виглядом.

Кароль без бутафорії потягнулася під ковдрою на тлі мальовнивих гір.


Кароль у ліжку без мейку

Це вже не перше фото Тіни з-під ковдри і без макіяжу

Співачка Тіна Кароль у ліжку
Зараз співачка є справжнім символом жіночності, а ще у далекому 2011-му підстриглася "під хлопчика" (до речі, через Путіна)
Кароль потягнулася у ліжку

Зізнайтеся, трохи захотілося так само...

Карпатські гори

З такими краєвидами гріх не заночувати прямо на вулиці

Як відомо, молодість і красу обличчя співачка підтримує завдяки сну, відсутності вечері після 19.00, контролю цукру та доглядовим процедурам. Окрім масажів і японської косметики продовжувати молодість виконавиці допомагає і її улюблена йога.

Читайте також:

"Моє серце закрите для тих почуттів": Білозір про два розлучення, чому хоче повернутися в політику і за що не любить Кароль

Кароль у новому випуску свого YouTube-шоу зустрілася з удовою Кузьми Скрябіна, а LELY45 переспівала його "насущну" пісню. ВІДЕО

Кароль у кроптопі та прозорій спідниці засвітила пружний прес перед камерою. Фото

Тіна Кароль
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів