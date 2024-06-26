Кароль у горах показалася без мейкапу в ліжку просто неба. Фото

Тіна Кароль показала обличчя без мейку

Співачка Тіна Кароль завдяки секретам догляду за обличчям в свої 39 сміливо може робити селфі без макіяжу і фільтрів.

Користуючись нагодою, виконавиця запостила ранкові карпатські фото з ліжка просто неба і похизувалася свіжим виглядом.

Кароль без бутафорії потягнулася під ковдрою на тлі мальовнивих гір.

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Це вже не перше фото Тіни з-під ковдри і без макіяжу

Зараз співачка є справжнім символом жіночності, а ще у далекому 2011-му підстриглася "під хлопчика" (до речі, через Путіна)

Зізнайтеся, трохи захотілося так само...

З такими краєвидами гріх не заночувати прямо на вулиці

Як відомо, молодість і красу обличчя співачка підтримує завдяки сну, відсутності вечері після 19.00, контролю цукру та доглядовим процедурам. Окрім масажів і японської косметики продовжувати молодість виконавиці допомагає і її улюблена йога.