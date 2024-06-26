Кароль у горах показалася без мейкапу в ліжку просто неба. Фото
Співачка Тіна Кароль завдяки секретам догляду за обличчям в свої 39 сміливо може робити селфі без макіяжу і фільтрів.
Користуючись нагодою, виконавиця запостила ранкові карпатські фото з ліжка просто неба і похизувалася свіжим виглядом.
Кароль без бутафорії потягнулася під ковдрою на тлі мальовнивих гір.
Як відомо, молодість і красу обличчя співачка підтримує завдяки сну, відсутності вечері після 19.00, контролю цукру та доглядовим процедурам. Окрім масажів і японської косметики продовжувати молодість виконавиці допомагає і її улюблена йога.
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