"Моє серце закрите для тих почуттів": Білозір про два розлучення, чому хоче повернутися в політику і за що не любить Кароль

Співачка Оксана Білозір, яка торік офіційно розлучилася зі своїм другим чоловіком, Романом Недзельським, припускає, що вже вичерпала свій ресурс кохання і боїться розчарувань.

Про причини краху своїх двох шлюбів, про те, хто з сучасних українських співачок їй подобається, а хто ні, скільки грошей їй потрібно на місяць і чому вона хоче повернутися в політику, колишня депутатка та ексміністерка культури і туризму розказала в програмі "Слава +".

Торкнулася 66-річна Оксана і теми своєї суперечки з Олею Поляковою і Тонею Матвієнко, яким у 2022-му році публічно дорікнула за виконання її пісень без дозволу.

Реклама:

На думку Білозір, Полякова, яку вона пам'ятає з її студентських років як "хорошу, амбітну, правильну дівчину", просто "трішки помилилася".

"Це не був конфлікт. Я її заставила поважати закон", - зазначила Оксана, додавши, що готова з задоволенням спілкуватися з Олею при зустрічі.

"Я роблю зауваження. Пояснюю, де вони роблять помилку, і все. А далі вони хай з цим живуть. Що я буду з ними з'ясовувати?", - зазначила артистка.

"Тоня мене запитала. Тоня мені передзвонила і сказала: "Я хочу цю пісню ("Коханий") вставити в свій диск". Я кажу: "Тоня, ні. Поки я цю пісню співаю, я жива, то вона буде в моїх дисках, а в твоїх - ні". І після того вона почала її співати. Тому я їй зробила зауваження", - пояснила Білозір.

За версією Тоні, Оксана дозволила їй виконувати свою пісню

Як зізналася Оксана, серед представниць сучасної естради їй подобається Jerry Heil, яка нагадує їй себе в юності. А от Тіну Кароль вона слухати не любить.

"Я дуже люблю Тіну, але я не люблю її (як співачку). Мені горло болить після неї", - навела несподіваний аргумент Білозір.

Одним із головних страхів у житті Оксани є зради. Але вона всім людям готова давати другий шанс, навіть тим, хто скоїв по відношенню до неї дещо справді страшне.

"Навіть гірші у мене були випадки в житті за зраду, коли у мене були посягання на моє життя. Бо я коли була міністром культури, мене ж отруїли. Я не буду зараз говорити хто це зробив, бо це безпека мого життя. Але принаймні, я цю людину відпустила. І мені так легко. З одного боку, здається, що це дуже важко, і насправді його важко зробити, але з цим потім легко жити, бо ти відчуваєш висоту, на яку ти сама себе поставила", - поділилася вона.

Білозір "відпустила" людину, яка, як вона вважає, скоїла замах на її життя

Двічі розлучена артистка нині "кайфує" від того, що вона сама.

"Я люблю свою роботу, я люблю людей, моє серце закрите для тих почуттів та емоцій. Може, я вже вичерпала ресурс. Бо якщо я кохаю, це для мене дуже серйозно і дуже глибоко, і надовго", - розказала вона.

"У мене були найкращі чоловіки, і перший, і другий. Я і першого, і другого чоловіка шалено любила. Вони для мене залишилися світлом у моєму житті, яке я прожила. Єдине, що би я хотіла, це мати з ними гарні стосунки. Але кожна людина має право на щастя. Можливо, моє розлучення дасть Роману можливість відчути щастя. І мені, може. Хоча я не переслідую такої мети", - підкреслила Білозір.

Потенційного чоловіка №3 артистка не шукає

Якщо причиною розставання з першим чоловіком, Ігорем Білозіром, стала його пиятика, то другий шлюб співачки не витримав випробування відстанню.

"Пара має бути разом, кожний день. Бо кожен день є якісь виклики, якісь питання, які треба вирішувати, і коли це на плечах когось із двох багато часу, це неправильно. Я думаю, Роман так само це відчув. Він жив окремо, йому було комфортно. А я жила окремо з його мамою, з дитиною нашою, тобто все господарство було на мені, і мені, врешті-решт, це було важко", - пригадала вона.

Білозір шкода, що чоловіки, від яких вона пішла, не хочуть із нею спілкуватися, адже вона готова підтримувати з ними стосунки, але "на зовсім інших життєвих реаліях".

Джерело заробітку Оксани зараз - це її концертна діяльність, і на місяць їй у середньому потрібно 60-70 тисяч гривень.

Оксана запевняє, що аксесуарів за сотні тисяч гривень, які приписують їй деякі ЗМІ, в неї нема

"Я маю достатньо коштів, щоби відчувати себе вільною людиною... Мені вистачає. В мене не питання мати купу грошей, а питання відчувати себе вільною. В цій ситуації, в якій країна знаходиться, в такій ситуації я себе почуваю вільною", - сказала вона.

На думку Білозір, те, що вона за 17 років у політиці не накупляла собі маєтків, є доказом того, що вона працювала чесно. І має бажання робити це знов.

"Я блискучу мала політичну кар'єру. І я ще планую її мати. Я дуже хочу (балотуватися), тому що я - фаховий депутат, я багато знаю, багато вмію, в мене є правильні ідеї, в мене є україноцентричний стержень, я не є бізнесмен, живу чесно і намагаюся всіх, хто коло мене, так само (переконати) жити і працювати, плачу податки. Тобто я маю право йти і формувати разом із такими самими, як я, правильний порядок денний для країни", - наголосила Білозір.

Кума експрезидента Петра Порошенка знову хоче у політику

Як висловилася експолітикиня, її "єдиний бізнес" - це щоби українські громадяни мали високу зарплатню і могли дорого заплатити за квиток на її концерт.

Як відомо, народною депутаткою нині працює невістка Оксани, Лариса Білозір, яка торік заінтригувала мережу своїми "зникаючими" браслетами, схожими на прикраси від Cartier та Van Cleef & Arpels.















