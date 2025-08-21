Кунакі у шоколадному бікіні вигнулася під бризками водоспада у Венесуелі. Фото

Тамара Кудрявченко - 21 серпня, 17:30

Французька супермодель Тіна Кунакі подорожує Венесуелою, тож її Instagram поповнюється живописними краєвидами і не тільки. 

Колишня дружина Венсана Касселя потішила підписників своїми фото в бікіні у водоспаді в національному парку Канайма, в селі Уруйєн. 

Тіна в трендовому купальнику шоколадного кольору підставила розкішне тіло бризкам води, кайфуючи від прохолоди, і отримала неймовірні кадри. 

Тіна Кунакі позує в купальнику

Дівчата, якщо у вас попереду відпочинок, візьміть до уваги такий колір бікіні


Тіна Кунакі позує у Венесуелі

Є в цьому кадрі щось дике

Тіна Кунакі у гірській річці
Є і кумедні кадри

Є і кумедні кадри

Кунакі з мавпою

Не на всіх фото Тіна в купальнику і у воді

Як відомо, від Касселя Кунакі має доньку Амазоні, якій 6 років. І за весь цей час ані модель, ані актор не показували доньку в мережі. Подружжя розлучилося два роки тому. 

Читайте також:

Кунакі топлес попозувала серед пальм для млосних кадрів

Кунакі у напівпрозорому комплекті засвітила груди на млосних фото

Кунакі у джинсових міні оголила засмаглі ноги під час прогулянки близ моря

кунакі
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів