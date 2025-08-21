Кунакі у шоколадному бікіні вигнулася під бризками водоспада у Венесуелі. Фото
Французька супермодель Тіна Кунакі подорожує Венесуелою, тож її Instagram поповнюється живописними краєвидами і не тільки.
Колишня дружина Венсана Касселя потішила підписників своїми фото в бікіні у водоспаді в національному парку Канайма, в селі Уруйєн.
Тіна в трендовому купальнику шоколадного кольору підставила розкішне тіло бризкам води, кайфуючи від прохолоди, і отримала неймовірні кадри.
Як відомо, від Касселя Кунакі має доньку Амазоні, якій 6 років. І за весь цей час ані модель, ані актор не показували доньку в мережі. Подружжя розлучилося два роки тому.
Приєднуйтесь до дискусії