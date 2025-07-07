Кунакі топлес попозувала серед пальм для млосних кадрів

Карина Тімкова - 7 липня, 16:30

Колишня дружина актора Венсана Касселя, французька модель Тіна Кунакі продовжує тішити фанатів контентом з відпочинку.

На нових чорно-білих фотографіях знаменитість показалася топлес на пляжі. Вона ефектно посиділа на тлі мальовничого краєвиду та біля пальм.

Також у добірку потрапив кадр з ресторану, на якому 28-річна Тіна без макіяжу тримала чималого лобстера.

Тіна Кунакі показалася з голими грудьми на пляжі

Манекенниця прикрила оголені груди руками

Фото instagram

Тіна Кунакі оголеною попозувала серед пальм на пляжі

Мама Амазоні наробила ефектних тропічних кадрів

Тіна Кунакі на пляжі показала дупцю на пікантних фото

Кунакі посвітила пружними сідницями на пляжі

Тіна Кунакі у стильному топі показалася з лобстером

Знаменитість обожнює подорожувати у теплі краї

На початку літа Тіна теж ділилася пляжними моментами. Тоді вона спокушала своїм тілом у мокрій сукні та весело видиралася на дерево. Загалом модель любить показуватись у бікіні й хизуватися форами у звабливих образах. У її блозі часто можна знайти світлини без макіяжу.

Нагадаємо, з Касселем Кунакі була у шлюбі 5 років. Їхня спільна донечка народилась у 2019-му. Як відомо, зараз в актора є нова дівчина, модель Нара Баптіста, яка вже народила йому сина. А від ексдружини Моніки Белуччі Венсан має 20-річну Деву і 15-річну Леоні.

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Модель кунакі
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