Кунакі топлес попозувала серед пальм для млосних кадрів
Колишня дружина актора Венсана Касселя, французька модель Тіна Кунакі продовжує тішити фанатів контентом з відпочинку.
На нових чорно-білих фотографіях знаменитість показалася топлес на пляжі. Вона ефектно посиділа на тлі мальовничого краєвиду та біля пальм.
Також у добірку потрапив кадр з ресторану, на якому 28-річна Тіна без макіяжу тримала чималого лобстера.
На початку літа Тіна теж ділилася пляжними моментами. Тоді вона спокушала своїм тілом у мокрій сукні та весело видиралася на дерево. Загалом модель любить показуватись у бікіні й хизуватися форами у звабливих образах. У її блозі часто можна знайти світлини без макіяжу.
Нагадаємо, з Касселем Кунакі була у шлюбі 5 років. Їхня спільна донечка народилась у 2019-му. Як відомо, зараз в актора є нова дівчина, модель Нара Баптіста, яка вже народила йому сина. А від ексдружини Моніки Белуччі Венсан має 20-річну Деву і 15-річну Леоні.