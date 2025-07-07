Кунакі топлес попозувала серед пальм для млосних кадрів

Колишня дружина актора Венсана Касселя, французька модель Тіна Кунакі продовжує тішити фанатів контентом з відпочинку.

На нових чорно-білих фотографіях знаменитість показалася топлес на пляжі. Вона ефектно посиділа на тлі мальовничого краєвиду та біля пальм.

Також у добірку потрапив кадр з ресторану, на якому 28-річна Тіна без макіяжу тримала чималого лобстера.

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На початку літа Тіна теж ділилася пляжними моментами. Тоді вона спокушала своїм тілом у мокрій сукні та весело видиралася на дерево. Загалом модель любить показуватись у бікіні й хизуватися форами у звабливих образах. У її блозі часто можна знайти світлини без макіяжу.

Нагадаємо, з Касселем Кунакі була у шлюбі 5 років. Їхня спільна донечка народилась у 2019-му. Як відомо, зараз в актора є нова дівчина, модель Нара Баптіста, яка вже народила йому сина. А від ексдружини Моніки Белуччі Венсан має 20-річну Деву і 15-річну Леоні.