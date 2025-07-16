Кунакі у напівпрозорому комплекті засвітила груди на млосних фото

Карина Тімкова - 16 липня, 10:45

Колишня дружина актора Венсана Касселя, французька модель Тіна Кунакі захопила новими стильними знімками.

У своєму Instagram 28-річна знаменитість опублікувала фото, зроблені коло білої стіни. У куцих білих шортиках, топі й майці в тон вона ефектно повигиналася, демонструючи підтягнуте тіло.

Тіна Кунакі у топі й шортах посвітила сідницями біля стіни

Тіна похвалилася сідницями і пласким животом

Фото instagram
Тіна Кунакі у топі посвітила бюстом у вигадливій позі

Манекенниця впакувала свій бюст у напівпрозорий топік


Тіна Кунакі у шортах похвалилася підтягнутими ногами і тонкою талією

Зірка посвітила довгими стрункими ніжками

Тіна Кунакі у куцих шортах засвітила стегна і сідниці

Мама Амазоні похвалилася спокусливими формами у куцих шортах

Тіна Кунакі у прозорому луці посвітила стегнами і стрункою талією

Кунакі показала тоненьку талію на нових фото

Тіна Кунакі у шортиках попритулялася до стіни на ефектних фото

Знаменитість частенько хвалиться своїм тілом у мережі

Загалом Тіна полюбляє спокушати фанатів своїми світлинами в купальниках. А нещодавно вона на відпочинку позувала у мокрій сукні та зазнімкувалася топлес біля пальм. Також зірка не соромиться показати себе без косметики.

Як відомо, з Венсаном модель перебувала у шлюбі 5 років. Їхня єдина спільна дитина народилась у 2019-му. До речі, зараз в актора є нова дама серця, модель Нара Баптіста, яка недавно народила йому сина. А від ексдружини Моніки Белуччі Кассель має 20-річну Деву і 15-річну Леоні.

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