Кунакі у напівпрозорому комплекті засвітила груди на млосних фото

Колишня дружина актора Венсана Касселя, французька модель Тіна Кунакі захопила новими стильними знімками.

У своєму Instagram 28-річна знаменитість опублікувала фото, зроблені коло білої стіни. У куцих білих шортиках, топі й майці в тон вона ефектно повигиналася, демонструючи підтягнуте тіло.

Тіна похвалилася сідницями і пласким животом Фото instagram

Манекенниця впакувала свій бюст у напівпрозорий топік

Зірка посвітила довгими стрункими ніжками

Мама Амазоні похвалилася спокусливими формами у куцих шортах

Кунакі показала тоненьку талію на нових фото

Знаменитість частенько хвалиться своїм тілом у мережі

Загалом Тіна полюбляє спокушати фанатів своїми світлинами в купальниках. А нещодавно вона на відпочинку позувала у мокрій сукні та зазнімкувалася топлес біля пальм. Також зірка не соромиться показати себе без косметики.

Як відомо, з Венсаном модель перебувала у шлюбі 5 років. Їхня єдина спільна дитина народилась у 2019-му. До речі, зараз в актора є нова дама серця, модель Нара Баптіста, яка недавно народила йому сина. А від ексдружини Моніки Белуччі Кассель має 20-річну Деву і 15-річну Леоні.