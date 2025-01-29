Кунакі у кораловому бікіні посвітила пружним тілом на нічному пляжі

Марія Мельник 29 січня, 11:00

Колишня дружина французького актора Венсана Касселя, французька модель Тіна Кунакі наробила спокусливих фото у бікіні.

На знімках 27-річна модель попозувала у пляжних аутфітах і посвітила жіночними формами.

Кунакі у караловому бікіні

У квітні 2019-го модель народила доньку, після чого швидко повернулася у довагітну форму

фото з Instagram
Кунакі у чорному міні

Міні підкреслює струнку фігуру Тіни


Тіна Кунакі у топі
Кунакі одягнула купальник
Кунакі у воді посвітила бюстом

Як відомо, 27-річна Тіна Кунакі та 58-річний Венсан Кассель розійшлися після 5 років шлюбу. Вперше про розрив пари заговорили у квітні 2023-го року. Цікаво, що жоден з них ніяк не прокоментували розставання.

А вже у вересні стало відомо про стосунки актора з австралійською моделлю Нарою Баптістою.

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кунакі
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