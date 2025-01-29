Кунакі у кораловому бікіні посвітила пружним тілом на нічному пляжі

Колишня дружина французького актора Венсана Касселя, французька модель Тіна Кунакі наробила спокусливих фото у бікіні.

На знімках 27-річна модель попозувала у пляжних аутфітах і посвітила жіночними формами.

У квітні 2019-го модель народила доньку, після чого швидко повернулася у довагітну форму фото з Instagram

Міні підкреслює струнку фігуру Тіни

Реклама:

Як відомо, 27-річна Тіна Кунакі та 58-річний Венсан Кассель розійшлися після 5 років шлюбу. Вперше про розрив пари заговорили у квітні 2023-го року. Цікаво, що жоден з них ніяк не прокоментували розставання.

А вже у вересні стало відомо про стосунки актора з австралійською моделлю Нарою Баптістою.