Том Хенкс у костюмі з краваткою та Рита Вілсон з оголеними плечима попозували на благодійному івенті. Фото

Тамара Кудрявченко 11 квітня, 13:45

Акторське подружжя Том Хенкс і Рита Вілсон здійснили рідкісну появу на світському заході.

Жіночий фонд дослідження раку 10-го квітня провів свій щорічний головний збір коштів у Беверлі-Хіллз. І 67-річний Хенкс і його дружина, котрі є почесними головами фонду, були серед багатьох знаменитостей, які надали організації свою зіркову підтримку.

Хенкс і Вілсон разом уже понад 35 років. У 2015-му Рита пройшла подвійну мастектомію через рак молочної залози.

Хенкс і Вілсон разом уже понад 35 років. У 2015-му Рита пройшла подвійну мастектомію через рак молочної залози.

Фото Getty Images

Том для заходу обрав елегантний костюм із краваткою. А його кохана, 67-річна актриса і співачка Рита Вілсон вбралася у романтичну сукню з оголеними плечима в стилі бохо, яку доповнила масивним намистом і відкритими босоніжками.


Актори доволі рідко з'являються на світських заходах, але ці виходи зазвичай запам'ятовуються

Актори доволі рідко з'являються на світських заходах, але ці виходи зазвичай запам'ятовуються

Фото Getty Images

Нагадаємо, рік тому Хенкс з'явився на кінопрем'єрі з дружиною, сином і котом.

Читайте також:

Том Хенкс несподівано приєднався до лесбі-весілля

Допекли: Том Хенкс обматюкав чоловіка, що штовхнув його дружину. ВІДЕО

Йоханссон із квіткою на грудях, Хенкс із дружиною у монохромі та Роббі в міні-плісе показалися на прем'єрі

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів