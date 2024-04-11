Том Хенкс у костюмі з краваткою та Рита Вілсон з оголеними плечима попозували на благодійному івенті. Фото
Акторське подружжя Том Хенкс і Рита Вілсон здійснили рідкісну появу на світському заході.
Жіночий фонд дослідження раку 10-го квітня провів свій щорічний головний збір коштів у Беверлі-Хіллз. І 67-річний Хенкс і його дружина, котрі є почесними головами фонду, були серед багатьох знаменитостей, які надали організації свою зіркову підтримку.
Том для заходу обрав елегантний костюм із краваткою. А його кохана, 67-річна актриса і співачка Рита Вілсон вбралася у романтичну сукню з оголеними плечима в стилі бохо, яку доповнила масивним намистом і відкритими босоніжками.
Нагадаємо, рік тому Хенкс з'явився на кінопрем'єрі з дружиною, сином і котом.
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