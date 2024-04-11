Від в'єтнамок та балеток до босоніжок із шкарпетками: яке літнє взуття буде у тренді 2024 року

Здається, цього року так зване міжсезоння скасовується. Тому відразу із зимового взуття ми стрибаємо у літнє. Принаймні так свідчать температури за вікном, які вже можуть змагатися із рекордами літа.

Тому ТаблоID квапиться поділитися добіркою модного взуття на літо. Дизайнери показали різноманіття варіантів, які можна поєднувати із численними модними образами.

Відкриті носи

Як пише британський Vogue, дизайнери дуже довго зосереджувалися на плечах, животі чи стегнах, аби виділити саме ці частини тіла. Цього року увага змістилася зовсім вниз – на взуття. Новою "ерогенною зоною моди" стали відкриті носи. Такі приклади яскраво демонструвалися у нещодавніх показах Вікторії Бекхем.

До речі, взуття на платформі теж заслуговує окремої уваги. Цей тренд став актуальним вже цієї весни. Вдала комбінація із короткими сукнями Фото: Instagram Вікторії Бекхем

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Якщо ви поки не готові до таких експериментів, то до цієї категорії підійде будь-яке інше взуття із відкритим носом: як босоніжки, так і мюлі.

Балетки

Модне літнє взуття 2024 неможливо уявити без балеток. Так, вони завоювали свою популярність ще навесні і виступають на противагу в’єтнамкам у плані відкритості, але точно грають в одній компанії комфорту. Тут важливо придивитися на шкіряні моделі із V-подібним вирізом чи подовженим заокругленим.

Зверніть увагу на білий колір - він буде особливо актуальний влітку 2024 Фото: Instagram Kelly Rutherford

Балетки у сіточку

Оригінальний варіант на літо 2024 пропонується у вигляді балеток-сіточок. Це легкий ефектний матеріал без зайвих накладок, який дозволяє ногам дихати. Це, погодьтеся, у спекотні дні справжній musthave.

Даша Астаф'єва демонструє оригінальні балетки-сіточку із розкішною сукнею-вишиванкою. Бежевий колір є універсальним для будь-яких образів Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Балетки в сіточку бувають різні

Мюлі

Це взуття завжди вирізнялося оригінальністю форми, і привертало увагу.

Тому і влітку 2024 мюлі на підборах, зокрема, теж будуть у тренді. Такі силуети були представлені на нещодавніх показах у найелегантніших дизайнерів.



Чоловіче літнє взуття теж не може обійтися без мюлі. Вони створять особливий домашній затишок образу Фото: Instagram Margarita Muradova (Riabova)

В'єтнамки

Цього літа дизайнери хочуть бачити максимальну розслабленість і свободу. Тому офісні правила стриманості відходять на другий план, а у бій сміливо вриваються в’єтнамки. Не бійтеся мати вигляд, наче ви щойно вийшли із готельного номеру і прямуєте на пляж.

Що ще говорити про популярність в'єтнамок, якщо навіть світові зірки обирають їх для червоних хідників. Дженніфер Лоуренс взула чорні під розкішну червону сукню Фото: Getty Images

Зауважте, обирати можна як класичний варіант шльопанців, так і у вигляді босоніжок. Така мрія мінімаліста максимально вдало поєднуватиметься із багатошаровістю в одязі: тренчі, максі спідниці чи сарафани.

Тотал white ідеально пасуватиме цьому літу Фото: Instagram Margarita Muradova (Riabova)

Білі босоніжки

Окремим розділом у списку трендів стоять білі босоніжки. Не дарма ми вже декілька разів згадували про цей колір. Його можна поєднувати із багатьма літніми образами. Обирати, до речі, можна як і в’єтнамки, так і балетки білого кольору.

Широкі білі підбори тут не лише про тренди, але й про зручність Фото: Instagram Anastasiia Krivitska

Босоніжки на зав'язках

Цього року жіноче літнє взуття неможливо уявити без босоніжок на зав’язках. Якщо ремені чи бретелі можуть зникнути із суконь, віддаючи перевагу вільному стилю, то ту навпаки. Модель Вінні Харлоу обирає зав'язки зі стрічок.

Телеведуча Леся Нікітюк обирає такі форми Фото: Instagram

Особливу увагу варто звернути на китиці, якщо вони присутні у обраних моделях – хапайте не роздумуючи.



Босоніжки з браслетами

Видання Glamour окремо виділяє у розділі "трендові босоніжки 2024" варіанти з браслетами або так званими манжетами. Вони більш функціональні і надають нозі особливої витонченості. Цей тренд помітили ще восени 2023 року і ось нарешті він сміливо вривається в життя.

Блогерка Даша Квіткова поєднує такі босоніжки із квітковою сукнею Фото: Instagram

Босоніжки з браслетами є альтернативою іншим прикрасам для взуття. Наприклад, стразам. Можна звертати увагу як на моделі з тонким шкіряним ремінцем, так і з металевими пластинами.

Шкарпетки

Так, шкарпетки – це не зовсім про взуття, а швидше про те, як його стилізувати. Босоніжки на підборах чи платформі, яка вже стала трендом весни 2024, - обирайте будь-що, але додайте до них шкарпетки. Залежно від погоди можна обирати як бавовняні, так і в сіточку.

Дизайнерка Катерина Сільченко робить акцент у образі на блакитних босоніжках і відповідних прозорих шкарпетках Фото: Instagram

Шкарпетки обирають навіть чоловіки. Для них у трендах літа будуть шкіряні босоніжки. Вони чудово виглядатимуть у поєднані з так званим курортним стилем.

Головний зірковий модник Девід Бекхем у сандалях і шкарпетках зібрався не на курорт, а на показ до дружини Фото: Getty Images

Незвичні форми

Балетки, неначе щітки на автомийці? Чому б ні! Літо 2024 дає волю експериментам. Як пише британський Vogue, дизайнер Марко Капальдо, наприклад, представляв підбори, оповиті гумовими щупальцями. А от Ксенія Шнайдер пропонує звернути увагу на балетки із суцільною бахромою у стилі денім.

А якщо геть хочеться екзотики - ось приклад Джулії Фокс і її взуття із волосся Фото: Getty Images

Крім взуття також варто звернути увагу на трендові аксесуари, зокрема сумки. Тут є повний гайд трендами 2024 року. А ще можна додати у гардероб вічну класику - речі, які не виходять з моди.