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"Мої": Матвієнко замилувала обіймами старшої доньки з молодшою. Фото

Тамара Кудрявченко 6 серпня, 12:45

Співачка Тоня Матвієнко провела кілька днів у Карпатах з обома доньками - 8-річною Ніною від Арсена Мірзояна та 24-річною Уляною від попередніх стосунків.

У сторіс Instagram виконавиця виклала щемливе фото, на якому старша сестра обіймає молодшу на тлі гірської річки.

"Мої", - коротко підписала Тоня.

Тоня Матвієнко діти

Матвієнко нечасто показує дівчат разом, адже Уляна живе окремо від мами і сестри


Нагадаємо, раніше Матвієнко ділилася "пляжним контентом" з Мірзояном та донькою, знятим на озері в Києві. До речі, тато з дочкою досить рано відкрили купальний сезон у столиці.

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Тоня Матвієнко
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