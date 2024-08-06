"Мої": Матвієнко замилувала обіймами старшої доньки з молодшою. Фото

Співачка Тоня Матвієнко провела кілька днів у Карпатах з обома доньками - 8-річною Ніною від Арсена Мірзояна та 24-річною Уляною від попередніх стосунків.

У сторіс Instagram виконавиця виклала щемливе фото, на якому старша сестра обіймає молодшу на тлі гірської річки.

"Мої", - коротко підписала Тоня.

Матвієнко нечасто показує дівчат разом, адже Уляна живе окремо від мами і сестри

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Нагадаємо, раніше Матвієнко ділилася "пляжним контентом" з Мірзояном та донькою, знятим на озері в Києві. До речі, тато з дочкою досить рано відкрили купальний сезон у столиці.