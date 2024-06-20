Арсен із донькою в озері та сонячне селфі Тоні: пляжний контент від Матвієнко й Мірзояна

Зіркове подружжя, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко продовжують доводити: насолоджуватися літом можна, навіть не виїжджаючи з міста.

Нову порцію пляжного фотоконтенту 43-річна співачка запостила в Insta-сторіс.

Судячи з краєвиду, Арсен, Тоня та їхня 8-річна донечка Ніна знову відпочивали на київському озері Тельбін.

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Коли тато - найкраща водяна конячка Фото з Instagram Матвієнко

Селфі, ну добре, напів селфі від Тоні

Нагадаємо, в червні артисти відзначили сьому річницю свого шлюбу. Нещодавно Тоня розказувала, як вони з чоловіком розподіляють побутові завдання.







