Арсен із донькою в озері та сонячне селфі Тоні: пляжний контент від Матвієнко й Мірзояна

Марія Ткаченко 20 червня, 11:30
Тоня Матвієнко

Зіркове подружжя, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко продовжують доводити: насолоджуватися літом можна, навіть не виїжджаючи з міста.

Нову порцію пляжного фотоконтенту 43-річна співачка запостила в Insta-сторіс.

Судячи з краєвиду, Арсен, Тоня та їхня 8-річна донечка Ніна знову відпочивали на київському озері Тельбін.


Арсен Мірзоян і його донька Ніна

Коли тато - найкраща водяна конячка

Фото з Instagram Матвієнко
Співачка Тоня Матвієнко

Селфі, ну добре, напів селфі від Тоні

Нагадаємо, в червні артисти відзначили сьому річницю свого шлюбу. Нещодавно Тоня розказувала, як вони з чоловіком розподіляють побутові завдання.

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