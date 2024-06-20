Арсен із донькою в озері та сонячне селфі Тоні: пляжний контент від Матвієнко й Мірзояна
Зіркове подружжя, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко продовжують доводити: насолоджуватися літом можна, навіть не виїжджаючи з міста.
Нову порцію пляжного фотоконтенту 43-річна співачка запостила в Insta-сторіс.
Судячи з краєвиду, Арсен, Тоня та їхня 8-річна донечка Ніна знову відпочивали на київському озері Тельбін.
Нагадаємо, в червні артисти відзначили сьому річницю свого шлюбу. Нещодавно Тоня розказувала, як вони з чоловіком розподіляють побутові завдання.
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