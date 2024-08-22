"Трансформація дівчини в жінку": Репяхова у незвичному луці посвітила пресом. Фото

Марія Мельник 22 серпня, 15:00
Репяхова в топі в спідниці
Фото з Instagram

Блогерка Катерина Репяхова, яка за останні два роки серйозно взялася за свою зовнішність, схоже, перешла до перебудови іміджу.

Цього разу дружина співака Віктора Павліка попозувала у доволі незвичному для себе образі та пояснила, як отримувати бажане.

"В цьому житті ти отримаєш все, у що дозволиш собі повірити", - вважає Репяхова.


Дружина Павліка у підкажу перевтілилася у жінку

Катя все частіше приміряє на себе різні амплуа

Репяхова на підлозі посвітила груддю

У коментарях блогерка отримала чимало компліментів

Катерину справді не впізнати

Катерину справді не впізнати

"Вогонь-жінка", - саме так відреагували на серію фото підписниці Катерини.

Катерина Репяхова до та після, фото

На фото дійсно видно, як змінився підхід блогерки до себе

І хоча Катя на 28 років молодша за свого чоловіка, ще з 27 років вона переймається темою зовнішності і старіння. Три роки тому Катя увійшла у світ косметолігії зі збільшення вуст, а днями вже вколола філери у різні частини обличчя.

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Репяхова
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