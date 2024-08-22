"Трансформація дівчини в жінку": Репяхова у незвичному луці посвітила пресом. Фото
Блогерка Катерина Репяхова, яка за останні два роки серйозно взялася за свою зовнішність, схоже, перешла до перебудови іміджу.
Цього разу дружина співака Віктора Павліка попозувала у доволі незвичному для себе образі та пояснила, як отримувати бажане.
"В цьому житті ти отримаєш все, у що дозволиш собі повірити", - вважає Репяхова.
"Вогонь-жінка", - саме так відреагували на серію фото підписниці Катерини.
І хоча Катя на 28 років молодша за свого чоловіка, ще з 27 років вона переймається темою зовнішності і старіння. Три роки тому Катя увійшла у світ косметолігії зі збільшення вуст, а днями вже вколола філери у різні частини обличчя.
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