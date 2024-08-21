Репяхова показалася на чергових уколах краси і похвалилася любовним посланням від чоловіка
Блогерка Катерина Репяхова продовжує вдосконалювати свою зовнішність за допомогою сучасних б'юті-процедур. Цього разу 30-річна дружина співака Віктора Павліка взялася за ліквідацію заломів на обличчі.
Сам момент, де їй роблять бланшинг, тобто введення гіалуронового філера, Катя не показала, але в Insta-сторіс запостила себе до та одразу після процедури.
А ще Репяхова похвалилася романтичним повідомленням, яке надіслав їй Віктор Франкович.
"Доброго ранку, любов моя, життя моє, світло очей моїх, моя вселенна!", - написав він.
Як відомо, Катерина - четверта дружина 58-річного артиста. У травні пара, яка виховує спільного сина Михайла, відсвяткувала четверту річницю свого шлюбу.
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