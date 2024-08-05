"Гостре питання": Репяхова зізналася, що її дратує в Павліку та як часто їй потрібен інтим

Блогерка Катерина Репяхова, яка вже 4 роки як заміжня за співаком Віктором Павліком, не приховує, що в її благовірного є як хороші риси, так і ті, що її вибішують.

Про це Катя сказала, відповідаючи на запитання "Люкс ФМ".

Отже, один із беззаперечних плюсів 58-річного Віктора Франковича - це здатність блискавично вирішувати побутові проблеми.

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"Він турботливий і відповідальний дуже. Я дуже тішуся тим, що якщо щось треба зробити, це робиться просто моментально. Якщо, не дай Боже, десь машину подряпала, наприклад, якщо це навіть на швидкість не впливає, але от щось таке... Я мовчу про те, якщо лампочка перегоріла, щось треба полагодити - це ось моментально все робиться. Звісно, це не одне, за що я його полюбила, але одне з - так", - поділилася Репяхова.

Назвала молодиця й річ, яка її в чоловікові дратує.

"Напевно те, що він складає свої речі не там, де мені б хотілося. Але ще такий момент, що ми живемо наразі в маленькій квартирі і все ніяк не наважимося переїхати. Це у нас таке дуже гостре питання. Якось страшно переїжджати, бо це більша фінансова вже історія й якась відповідальність є, тому що багато зараз ресурсів йде на розвиток Михасика. Ми займаємося майже щодня й все це коштує недешево. Садочок подорожчав у нас різко, на 8 тисяч гривень...", - побідкалася Репяхова.

Спільному синові Каті та Віктора Франковича 3 рочки

"Якщо переїжджати, то щоби воно вирішило нашу проблему - щоб у Франковича була окрема кімната, у Михасика окрема й у мене якийсь простір, велику гардеробну я хочу. Наразі у нього (Павліка) немає окремої кімнати і через це є деякі отакі от моменти. Мені б хотілося, щоб він усе заніс у свою кімнату й я нічого не бачила", - зазначила вона.

Іще один мінус нинішнього орендованого житла подружжя - те, що квартира розташована на 18-му поверсі. Тож коли відсутнє світло, Катерині доводиться підніматися сходами з дитиною. Зате, пожартувала блогерка, таке навантаження замінює їй спортзал, на який вона зараз не має часу.

До речі, відповіла Репяхова і на пікантне запитання про бажану частоту сексу. В ідеалі 30-річна жінка воліє мати його щодня, але і зважає на вік чоловіка.

"Дивлячись, скільки років парі. Якщо вже 50+, а оскільки в мене чоловік уже старший, то я вже трішки думаю інакшими якимись мірками. Не в тому плані, що в нас якось не так, але все одно я часто задумуюсь: а як у людей уже старших? Тобто більше я вже туди тягнуся", - пояснила вона.

Нагадаємо, якось Катерина жалілася, що за всі спільні роки досі не привчила Віктора Франковича дарувати їй квіти в День закоханих. А ще артист не в захваті від витрат дружини на одяг чи взуття.

Як відомо, в Павліка була квартира, придбана у кредит під час шлюбу з попередньою дружиною, Ларисою Созаєвою. Після гучних публічних чвар через порушену співаком обіцянку залишити колишній це житло квартиру все ж поділили навпіл.