Трінчер в обтислому мереживі і тугому корсеті уявила себе сексі-кішечкою. Фото

Співачка Анна Трінчер, яка нещодавно зробила операцію, швидко повернулася у ритм життя, так ще в міні і на підборах.

В своєму Instagram 22-річна виконавиця запостила фото, де зухвало посвітила формами в пікантних луках.

Судячи з підпису під фото "мяу", Анна уявила себе кішкою фото avdeevaphotographer_kiev

Важко в це повірити, але підписники неодноразово критикували Трінчер через вагу

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Співачка з підліткового віку мала комплекси щодо фігури і з 12 років носила стягуючу білизну

Зараз виконавиця любить своє тіло і залюбки демонструє його через такі зйомки

І хоча Трінчер є володаркою жіночних соковитих форм, бюст співачки - не дарунок від природи, а результат мамопластики, яку вона зробила у січні 2022. Майже за 2 роки Трінчер розказала, чи задоволена результатом, та висловила думки щодо прийняття тіла.