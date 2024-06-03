Трінчер в обтислому мереживі і тугому корсеті уявила себе сексі-кішечкою. Фото
3 червня, 14:00
Співачка Анна Трінчер, яка нещодавно зробила операцію, швидко повернулася у ритм життя, так ще в міні і на підборах.
В своєму Instagram 22-річна виконавиця запостила фото, де зухвало посвітила формами в пікантних луках.
І хоча Трінчер є володаркою жіночних соковитих форм, бюст співачки - не дарунок від природи, а результат мамопластики, яку вона зробила у січні 2022. Майже за 2 роки Трінчер розказала, чи задоволена результатом, та висловила думки щодо прийняття тіла.
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