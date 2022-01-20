"А в мене вже цицьки": Трінчер вперше показала нові груди та назвала вартість операції

20-річна акторка і співачка Анна Трінчер, яка нещодавно заявила про намір збільшити груди, таки здійснила своє бажання.

Блогерка вперше засвітила збільшені до 3-ого розміру форми і відповіла на декілька питань стосовно операції у своєму закритому профілі Instagram.

"А в мене вже цицьки, йопта", - сказала дівчина, відходячи від наркозу.

"Більше ніхто не обізве мене пласкою", - похвалилася Аня

Реклама:

Блогерка також розповіла, що мамопластика обійшлася їй у 6000$, і закликала не жаліти грошей на власне тіло.

"Чи шкодую? ТАК! ЩО НЕ ЗРОБИЛА БІЛЬШІ. Все пройшло чудово. Реабілітація - не найприємніше, скажу відверто. Я втомилася спати на спині, хочу вже багато ходити, працювати та займатися спортом. І найскладнішого - я погладшала. Через це я дуже переживаю 😭

П'ю антибіотики та знеболювальне", - поділилася Трінчер в Instagram.

Співачка також наголосила, що силіконові груди не завадять годуванню дитини, але зізналася, що сама вона не збирається народжувати найближчі 10 років

24-річний наречений Ані, блогер Олександр Волошин, привітав дівчину з вдалою операцією і зробив їй подарунок - сумку від Dior за 3600 доларів.

Трінчер отримала і нові груди, і сумку своєї мрії

Нагадаємо, раніше Трінчер зізналася, що не може до кінця прийняти себе і не знає, як перестати насилувати власне тіло. А ще вона показувала свою фігуру до схуднення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Трінчер у подертих панчохах поплазувала серед поля. ФОТО

Трінчер у ліжку із нареченим покривлялася на камеру. ФОТО



"Допоможіть обрати розмір": Трінчер призначила дату операції зі збільшення грудей