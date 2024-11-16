Вагітна Меган Фокс у мереживі виставила на камеру пишний бюст і животик

38-річна американська акторка Меган Фокс, яка готується стати мамою вчетверте, попозувала для фото з оголеним животиком.

Світлинами в Instagram поділилася майстер по макіяжу акторки.

На кадрах Меган позує у чорному напівпрозорому мереживному платті з глибоким декольте та вирізами на животі. Свій образ вона доповнила чорною мереживною вуаллю.

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В такому образі акторка пішла на церемонію нагородження GQ x Men of The Year (Людина року, - ред).

Меган Фокс після новини про свою вагітність видалила всі фото з Instagram, залишивши одну світлину з вагітним животиком

Акторка підкреслила свої пишні форми глибоким декольте

Нагадаємо, Меган Фокс вагітна від свого 34-річного хлопця, музиканта Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера).

Як відомо, у Фокс є троє дітей від колишнього чоловіка, актора Браяна Остіна Ґріна: 11-річний Ноа, 9-річний Боді 9 і 7-річний Джорні. А от у Machine Gun Kelly є 15-річна донька Кейсі.