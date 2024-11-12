Меган Фокс стане мамою вчетверте

38-річна американська актриса Меган Фокс чекає на дитину від свого 34-річного нареченого, музиканта Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).

Про вона повідомила в Instagram, запостивши фото себе оголеної та вимащеної чимось на кшталт нафти.

Фокс видалила всі фото зі свого Instagram і залишила лише це єдине

"Нічого ніколи не втрачено. Ласкаво просимо назад", - написала Меган, яка рік тому пережила викидень.

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Також Фокс виклала фото позитивного тесту на вагітність і позначила бойфренда у пості, тим самим підтвердивши, що саме він є батьком.

Отже, незабаром актриса має стати мамою чотирьох

Як відомо, Меган уже має трьох синів від колишнього чоловіка, актора Браяна Остіна Ґріна - 11-річного Ноа, 9-річного Боді 9 і 7-річного Джорні.

А репер MGK має 15-річну доньку Кейсі від колишньої подружки Емми Кеннон.

Пара разом 4 роки Фото Getty Images

Нагадаємо, Фокс і Бейкер почали зустрічатися в 2020 році, а через два роки репер зробив пропозицію. Подейкували, що музикант зраджував акторку.