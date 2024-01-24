Валері з "Району Беверлі-Хіллз" Тіффані Тіссен показалася оголеною в ліжку з нагоди 50-річчя

23-го січня американській актрисі Тіффані Тіссен, яка зіграла роль Валері у серіалі "Район Беверлі-Хіллз", виповнилося 50 років.

У свій ювілей Тіффані показалася оголеною в ліжку, прикрившись білим простирадлом. Причому її чоловік, Брейді Сміт жартома зробив таке саме фото.

"Перезріла", - підписала своє фото Тіффані.

Валері 50. Олди тут?)

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Чоловік, з яким Тіффані в шлюбі з 2005 року, покепкував з неї у сторіс

Як пише Daily Mail, Тіффані почала день народження з масажу у компанії чоловіка в салоні у Happy Feet. А ввечері актриса з сином, донькою та коханим вирушила до ресторану на святкову вечерю.



Ввечері Тіссен відзначила ювілей з родиною

Окрім акторства, Тіссен займається кулінарією. Вона веде свій блог та навіть випускає книжки рецептів.

Пара має 8-річного сина Холта Фішера та 13-річну доньку Харпер Ренн

Весела сімейка

Нагадаємо, колега Тіссен по серіалу Дженні Гарт у свої 51 перебуває у чудовій фізичній формі і часто ділиться відео тренувань. А інший колега, Ієн Зірінг нещодавно втрапив у халепу - побився з байкерами на дорозі.