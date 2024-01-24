Валері з "Району Беверлі-Хіллз" Тіффані Тіссен показалася оголеною в ліжку з нагоди 50-річчя
23-го січня американській актрисі Тіффані Тіссен, яка зіграла роль Валері у серіалі "Район Беверлі-Хіллз", виповнилося 50 років.
У свій ювілей Тіффані показалася оголеною в ліжку, прикрившись білим простирадлом. Причому її чоловік, Брейді Сміт жартома зробив таке саме фото.
"Перезріла", - підписала своє фото Тіффані.
Як пише Daily Mail, Тіффані почала день народження з масажу у компанії чоловіка в салоні у Happy Feet. А ввечері актриса з сином, донькою та коханим вирушила до ресторану на святкову вечерю.
Окрім акторства, Тіссен займається кулінарією. Вона веде свій блог та навіть випускає книжки рецептів.
Нагадаємо, колега Тіссен по серіалу Дженні Гарт у свої 51 перебуває у чудовій фізичній формі і часто ділиться відео тренувань. А інший колега, Ієн Зірінг нещодавно втрапив у халепу - побився з байкерами на дорозі.