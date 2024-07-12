"Якщо в світі суцільна ж*па": Крук на французькому балконі випнула п'яту точку перед Філоновою
Екстелеведуча, а нині блогерка Валерія Крук на узбережжі Франції зустрілася зі своєю колегою Оленою Філоновою. Дівчата провели час не лише приємно, а і з користю - як мінімум, для Instagram Валерії.
Філонова зазнімкувала Крук у прозорій сукні та звабній позі на балконі готелю.
"Якщо у світі суцільна жопа, то краще мати вже таку", - підписала кадр остання.
У коментарях Олена погодилася: з таким "персиком" справді не страшна будь-яка світова дупа.
У в сторіс Крук поділилася фото в у купальнику.
Нагадаємо, нещодавно 45-річна кралечка показувала, як виглядає ідеальне бікіні (на ній, звісно ж).
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