"Якщо в світі суцільна ж*па": Крук на французькому балконі випнула п'яту точку перед Філоновою

Марія Ткаченко 12 липня, 16:30
Валерія Крук

Екстелеведуча, а нині блогерка Валерія Крук на узбережжі Франції зустрілася зі своєю колегою Оленою Філоновою. Дівчата провели час не лише приємно, а і з користю - як мінімум, для Instagram Валерії.

Філонова зазнімкувала Крук у прозорій сукні та звабній позі на балконі готелю.

"Якщо у світі суцільна жопа, то краще мати вже таку", - підписала кадр остання.


Валерія Крук

Крук на тлі мальвничих краєвидів продемонструвала, якою має бути дупця

Фото з Instagram Крук

У коментарях Олена погодилася: з таким "персиком" справді не страшна будь-яка світова дупа.

Валерія Крук в Instagram

У в сторіс Крук поділилася фото в у купальнику.

Валерія Крук у купальнику

Cподіваймося, Валерія (і всі ми) ще наробимо таких фото в українській Ялті

Нагадаємо, нещодавно 45-річна кралечка показувала, як виглядає ідеальне бікіні (на ній, звісно ж).

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Валерія Крук
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