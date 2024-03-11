Дружина Гусєва в пишному міні українського бренду попозувала для обкладинки глянцю

Марія Мельник 11 березня, 16:30

Обраниця колишнього футболіста "Динамо", а нині тренера Олега Гусєва, "філантропка" Валерія Солод прикрасила обкладинку березневого Elle.

Для цього білявка попозувала в пишному блакитному міні українського бренду.

Це вже не перша зйомка Валерії в сукні цього бренду

Це вже не перша зйомка Валерії в сукні цього бренду

фото sofi_zay
Чи не нагадує вам Валерія ексдружину Гусєва Марію?

Чи не нагадує вам Валерія ексдружину Гусєва Марію?


Важко в це повірити, але Лєра на початку 2024-го народила дитину

Важко в це повірити, але Лєра на початку 2024-го народила дитину

Як відомо, Валерія - донька колишнього депутата ОПЗЖ Юрія Солода. Обручки на пальці у Валерії поки немає, але прізвище Гусєва вже є.

Нагадаємо, Гусєв розійшовся з другою дружиною Марією ще наприкінці 2022 року. Про це вона розказувала в одному з інтерв'ю. У них є спільна донька Олександра.

Для Олега шлюб із Валерією є третім. Пара виховує першу спільну дитину, про народження якої оголосили у лютому, через місяць після пологів.

Читайте також:

"Я відьма": ексдружина Гусєва в червоному міні похизувалася тілом за 3 тижні після пологів

Футболіст Гусєв став батьком утретє. Фото

"Наш союз - це доля": Гусєв з третьою дружиною відсвяткували першу річницю. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів