Дружина Гусєва в пишному міні українського бренду попозувала для обкладинки глянцю

Обраниця колишнього футболіста "Динамо", а нині тренера Олега Гусєва, "філантропка" Валерія Солод прикрасила обкладинку березневого Elle.

Для цього білявка попозувала в пишному блакитному міні українського бренду.

Це вже не перша зйомка Валерії в сукні цього бренду фото sofi_zay

Чи не нагадує вам Валерія ексдружину Гусєва Марію?

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Як відомо, Валерія - донька колишнього депутата ОПЗЖ Юрія Солода. Обручки на пальці у Валерії поки немає, але прізвище Гусєва вже є.

Нагадаємо, Гусєв розійшовся з другою дружиною Марією ще наприкінці 2022 року. Про це вона розказувала в одному з інтерв'ю. У них є спільна донька Олександра.

Для Олега шлюб із Валерією є третім. Пара виховує першу спільну дитину, про народження якої оголосили у лютому, через місяць після пологів.