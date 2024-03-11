Дружина Гусєва в пишному міні українського бренду попозувала для обкладинки глянцю
Обраниця колишнього футболіста "Динамо", а нині тренера Олега Гусєва, "філантропка" Валерія Солод прикрасила обкладинку березневого Elle.
Для цього білявка попозувала в пишному блакитному міні українського бренду.
Як відомо, Валерія - донька колишнього депутата ОПЗЖ Юрія Солода. Обручки на пальці у Валерії поки немає, але прізвище Гусєва вже є.
Нагадаємо, Гусєв розійшовся з другою дружиною Марією ще наприкінці 2022 року. Про це вона розказувала в одному з інтерв'ю. У них є спільна донька Олександра.
Для Олега шлюб із Валерією є третім. Пара виховує першу спільну дитину, про народження якої оголосили у лютому, через місяць після пологів.
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