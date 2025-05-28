"Важливе нагадування": Різатдінова показалася без мейкапу та яскраво намалювалася перед камерою

Гімнастка Ганна Різатдінова показала різну себе: з яскравим мейком та без нього.

У своєму Instagram спортсменка запостила фото, де похизувалася станом шкіри без фільтрів та шарів тонального крему.

Різатдінова показала, як виглядає її обличчя після відвідування косметолога

Гімнастка нагадала жінкам, не забувати ефектно виглядати

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Різатдінова оприлюднила відео, щоби нагадати жінкам не забувати бути яскравими і користуватися червоною помадою.

Як відомо, Ганна не завжди могла хизуватися обличчям без шарів тонального крему. Під час повномасштабного вторгнення вона набрала вагу і зазнала серйозних проблем зі шкірою.

Раніше Ганна розказувала, як боролася з наслідками акне.