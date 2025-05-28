"Важливе нагадування": Різатдінова показалася без мейкапу та яскраво намалювалася перед камерою
Гімнастка Ганна Різатдінова показала різну себе: з яскравим мейком та без нього.
У своєму Instagram спортсменка запостила фото, де похизувалася станом шкіри без фільтрів та шарів тонального крему.
Різатдінова оприлюднила відео, щоби нагадати жінкам не забувати бути яскравими і користуватися червоною помадою.
Як відомо, Ганна не завжди могла хизуватися обличчям без шарів тонального крему. Під час повномасштабного вторгнення вона набрала вагу і зазнала серйозних проблем зі шкірою.
Раніше Ганна розказувала, як боролася з наслідками акне.
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