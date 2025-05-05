"Дізналася, що є дружина": Різатдінова про розставання з Онищенком і що скаже сину, коли той спитає про батька

Гімнастка Ганна Різатдінова зізналася, що стосунки з бізнесменом-утікачем Олександром Онищенком були першим взаємним коханням у її житті і саме з ним вона вперше мала інтим.

Чим він її підкорив, як вона переживала їхній розрив і що скаже синові Роману, коли той запитає, чому біологічний батько з ним не спілкується, спортсменка розказала "Слава +".

Зі слів Ані, вперше вона закохалася в 22 роки, але той хлопець не відповів їй взаємністю. Коли ж згодом у неї зав'язалася переписка з Олександром у Instagram, з його ініціативи, все було інакше.

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"Я закохалася в відношення, от як він відносився, як він писав, як він зі мною розмовляв, через повагу, "ти така найкраща у світі" - я взагалі таке вперше про себе почула", - пригадала вона.

Як пригадала Ганна, Онищенко "бомбив" її знаками уваги

"Він добивався мене. Тобто не так, що годинник мені надіслали - і я все, я готова. Ні, такого не було. Я там носом крутила певний час, 3 місяці так точно. А потім в якийсь момент саме від відношення... Коли вночі тобі дзвонять і говорять "я хочу від тебе дитину" тощо, там однозначно це було кохання", - поділилася Різатдінова.

Стосунки з Онищенком гімнастка описує як ідеальні та наголошує, що ні про яку "золоту клітку" не йшлося.

"Я любила до останнього. З мого боку це однозначно було одне з найбільших кохань у моєму житті", - зізналася вона.

Коли ж ця красива казка добігла кінця, той період свого життя Ганна охарактеризувала як "п*здець". Порятунком для неї стало запрошення на "Танці з зірками", і, взявши маленького Рому, вона поїхала у Київ.

У екснардепа багата амурна біографія і декілька ексдружин

"Мені було сумно, тому що зі мною не проговорили. Якби ми сіли і проговорили все, що нема ніякої образи... В нас дитина. Всі помиляються, це нормально, мені було би легше. А просто зі мною ніхто не розмовляв, і потім я дізналася, що там є дружина, то мені було складно, тому що було багато запитань і не було відповідей. І я не була така розумна як зараз, це я зараз така типу пропрацьована, можу аналізувати. А на той момент я була маленька дівчинка з малим, яка нічого не розуміє. "А як так можна? А так можна було? А як, я - і там? А як це?" Це був шок", - розказала Ганна.

Рома, якому вже 7, поки не питає її про батька, а на фотографіях перестав впізнавати його ще кілька років тому.

"Я парилась (через це), як нормальна жива людина, яка росла в нормальній родині. Авжеж, я пережила всі стани: від обурення, злості до прийняття, в мене були всі стадії", - не стала приховувати Ганна, але запевнила, що тепер її та Олександра нічого не пов'язує.

"В нас окремі життя. Так, у нас є спільна дитина, але ми навіть по дитині не спілкуємося. Слава Богу, я декілька років тому отримала від нього дозвіл на виїзд дитини зі мною - все, по яких питаннях мені спілкуватися?", - зазначила вона.

Роман Олександрович Онищенко - викапаний тато

Різатдінова готується до розмови з сином і навіть репетирує її.

"Я скажу: "В тебе є батько біологічний. Ось цей дядя. Хочеш, я дам номер, ти поспілкуєшся, ти запитаєш". Я не буду поливати брудом. Він скаже: "Чому він не спілкується?" - "Запитай в нього. Він так захотів". Рома - окрема людина, особистість, він повинен сам розібратися, яке прізвище залишати йому в 18, у 16 років. Зараз він на прізвищі батька. Він прийде до цього, він дуже розумний хлопчик. Але налаштовувати дитину я точно не хочу", - наголосила вона.

Нагадаємо, свого часу Різітдінова вбачала благородство в рішенні Онищенка "відпустити" її, щоби не погубити її кар'єру.

Як відомо, в екснардепа є ще старший син від моделі Ксенії Кузьменко, а після Роми народилася і донька Вероніка, якою чоловік часто милується в мережі.



