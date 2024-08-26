57-річний Кассель із молодою пасією у першу річницю стосунків поголубилися на спільних фото

Тетяна Сухачова 26 серпня, 11:45
Нара Баптіста і Венсан Кассель

Пара святкує першу річницю стосунків

фото з Instagram

57-річний французький актор Венсан Кассель та його дівчина, 27-річна модель Нара Баптіста днями відзначили першу річницю стосунків.

Із нагоди цього обидва поділилися на своїх сторінках в Instagram милими спільними фото. Серед них, зокрема, пікантні кадри з пляжу, дотепні домашні знімки.

Венсан Кассель і його дівчина Нара Баптіста

Венсан та Нара не проти поділитися в мережі пікантними фото

фото з instagram

Модель Нара Баптіста та актор Венсан Кассель

Пара має 30-річну різницю у віці

фото з Instagram
Актор Кассель із дівчиною
До речі, закохані вже дебютували на парадному хіднику
фото з Instagram
Французький актор Венсан Кассель із дівчиною
фото з Instagram

До речі, Венсан Кассель все ще жодного разу не коментував свого розлучення з моделлю Тіною Кунакі, яке трапилось навесні 2023-го. У 5-річному шлюбі з нею актор втретє став батьком. У нього з манекенницею народилася донька Амазоні.

Нагадаємо, Баптіста на 30 років молодша за Касселя, проте це не, здається, ніяк не бентежить пару. Більше про романи зірок із великою різницею у віці TabloID розповідав у попередньому матеріалі.

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Венсан Кассель
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