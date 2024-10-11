"Уже на пів голови вищий за батька!": Бронюк привітав сина з 14-річчям та показав трюк із його мамою

Віктор Бронюк з дружиною Тетяною і сином-іменинником фото з Instagram

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк слідом за дружиною привітав з днем народження сина Данила.

У своєму Instagram музикант запостив спільні сімейні фото і залишив теплі слова на честь 14-річчя хлопця.

"Коли син вже на пів голови вищий за батька! І радо допоможе тримати маму на руках! З Днем народження, Данило! Самостійний і самодостатній, завжди зі своєю власною думкою і корисними для мене порадами у соцмережах та сучасних трендах молоді. Особливо радію, що поміж твоїх захоплень IT-сферою, тенісом і катанням на самокаті, у останній час ти зацікавився закуліссям організації концертів і, коли є нагода, частіше їздиш зі мною на гастролі.

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Дуже ціную наші миті разом. Батька і сина! Сміливо і впевнено досягай бажаного, завжди вір у себе та здійснюй свої мрії! Міцного здоров’я тобі, сину, мирної й радісної юності та щасливого життя!", - побажав Віктор.

Чи схожий Данило на тата?

І хоча день народження у сина, в центрі уваги опинилася мама

Як відомо, окрім творчого і особистого життя Бронюк не боїться привселюдно висловлювати політичні погляди. Раніше він розповідав, що думає з приводу Зеленського.