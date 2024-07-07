Циганков замилував сонячними фото з 1-річним сином на плечах

Циганков з дружиною та сином Фото з Instagram Віктора Циганкова

Після невдалого виступу української збірної з футболу на Євро-2024 дехто з її учасників уже влаштували собі відпочинок. Андрій Лунін разом із дружиною показалися в Римі, а його колега Віктор Циганков замилував спільними фото з 1-річним сином Леоном теж десь біля моря, вочевидь, в Іспанії.

На кадрах, які Циганков виклав в Instagram, він одягнений у білу сорочку з блакитним принтом, білі шорти та в'єтнамки прогулюється з маленьким сином по набережній.

"Після темних моментів завжди будуть світлі дні", - підписав фото футболіст, певно маючи на увазі виліт з Євро-2024.

Реклама:

Циганков показав, як проводить час з сином

Цікаво, що побачили хлопці?

Схожий малюк на свого батька?

Циганков покатав сина на спині

Нагадаємо, Віктор Циганков та його кохана Романа одружилися у червні 2022 року у Києві, а от пропозицію своїй обраниці футболіст зробив на Мальдівах у 2021-му.

Як відомо, про вагітність Романи подружжя не оголошувало.