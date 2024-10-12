Ющенко з дружиною відвідали кіноподію у Києві. Фото
Третій президент України Віктор Ющенко вперше за довгий час з'явився на публіці в компанії своєї дружини Катерини. Подружжя відвідало допрем'єрний показ телевізійного фільму “Хазяїн 2. На своїй землі”.
Світлинами із заходу у своєму Instagram показала Катерина Ющенко.
"Прем'єра нового фільму про перші дні війни, стійкість та людські цінності", - написала вона.
Нагадаємо, якось Віктор Ющенко пограв на роялі задля збору коштів для Збройних сил України.
Як відомо, Ющенко знявся в жартівливому відео для TikTok з молодим блогером.
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