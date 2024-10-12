Ющенко з дружиною відвідали кіноподію у Києві. Фото

Фото 1+1 Україна

Третій президент України Віктор Ющенко вперше за довгий час з'явився на публіці в компанії своєї дружини Катерини. Подружжя відвідало допрем'єрний показ телевізійного фільму “Хазяїн 2. На своїй землі”.

Світлинами із заходу у своєму Instagram показала Катерина Ющенко.

"Прем'єра нового фільму про перші дні війни, стійкість та людські цінності", - написала вона.

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Катерина Ющенко з виконавцем головної ролі, актором Богданом Бенюком Фото з Instagram Катерини Ющенко

Ющенко попозував для селфі з іншими гостями допрем'єрного показу Фото з Instagram Катерини Ющенко

Ющенко наробив фото на показі фільму Фото 1+1 Україна

Також кінопрем'єру відвідала акторка Олеся Жураківська Фото 1+1 Україна

Серед гостей заходу була телеведуча Соломія Вітвіцька Фото 1+1 Україна

Нагадаємо, якось Віктор Ющенко пограв на роялі задля збору коштів для Збройних сил України.

Як відомо, Ющенко знявся в жартівливому відео для TikTok з молодим блогером.