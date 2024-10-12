Ющенко з дружиною відвідали кіноподію у Києві. Фото

Юлія Леськова 12 жовтня, 13:08
Фото 1+1 Україна

Третій президент України Віктор Ющенко вперше за довгий час з'явився на публіці в компанії своєї дружини Катерини. Подружжя відвідало допрем'єрний показ телевізійного фільму “Хазяїн 2. На своїй землі”.

Світлинами із заходу у своєму Instagram показала Катерина Ющенко.

"Прем'єра нового фільму про перші дні війни, стійкість та людські цінності", - написала вона.


Катерина Ющенко з виконавцем головної ролі, актором Богданом Бенюком

Катерина Ющенко з виконавцем головної ролі, актором Богданом Бенюком

Фото з Instagram Катерини Ющенко
Ющенко попозував для селфі з іншими гостями допрем'єрного показу

Ющенко попозував для селфі з іншими гостями допрем'єрного показу

Фото з Instagram Катерини Ющенко
Ющенко наробив фото на показі фільму

Ющенко наробив фото на показі фільму

Фото 1+1 Україна
Також кінопрем'єру відвідала акторка Олеся Жураківська

Також кінопрем'єру відвідала акторка Олеся Жураківська

Фото 1+1 Україна
Серед гостей заходу була телеведуча Соломія Вітвіцька

Серед гостей заходу була телеведуча Соломія Вітвіцька

Фото 1+1 Україна

Нагадаємо, якось Віктор Ющенко пограв на роялі задля збору коштів для Збройних сил України.

Як відомо, Ющенко знявся в жартівливому відео для TikTok з молодим блогером.

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