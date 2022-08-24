Віктор Ющенко став дідом уп'яте. ОНОВЛЕНО
Третій президент України Віктор Ющенко став дідом уп'яте.
Кілька днів тому у його старшого сина Андрія народився синочок. Хлопчика назвали теж Андрієм.
Про це щасливий дідусь розповів в інтерв'ю Українській Правді, повна версія якого вийде 25-го серпня.
Розповідаючи про своїх дітей, Віктор Андрійович зазначив, що молодші доньки Софія та Христина і син Тарас займаються навчанням. Старша Віталіна їздить із гуманітарними проєктами і волонтерить, а старший син Андрій із дружиною Оленою залишаються в Києві та святкують своє батьківство.
"У мене всі діти університетські, то зараз вони приїхали сюди, з батьком, бо канікули в університетах. Христинка доздає екзамен сьогодні, Софійка працює тут на хаті з батьком. Дружина із меншим сином в університет поїхали, бо там треба дитині закупити у кімнату зубну щітку, подушку, одіяло, бо така практика, що кімната гола, і мама цим займається", - розказав Ющенко.
"Онуки частина зі мною живе, я пробую ними керувати... Донька старша приїхала, об’їздила декілька країн по гуманітарному проєту, приїхала, зараз в теробороні і веде гуманітарний проєкт разом із теробороною, наприклад. Я думаю, що нічого дивного тут нема, як всі", - зауважив експрезидент.
"Андрійко родив Андрійка малого декілька днів назад. Родили вони козарлюгу, Андрія Андрійовича. В Україні, на місці", - повідомив Віктор Андрійович.
Нагадаємо, ще у квітні невістка Ющенка Олена пояснювала, чому вони з чоловіком залишилися в Україні. Але свою вагітність вона ретельно приховувала від загалу.
Пізніше, коли новина розійшлася по мережі, Олена виклала кілька фото себе вагітної та підтвердила народження первістка.
Переглянути цей допис в Instagram
У березні шлюбу Андрія з Оленою виповнилося 4 роки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
"Чудова леді, наймиліша Катя": Ющенко зворушливо привітав дружину з ювілеєм
Донька Ющенка показала, як вони татове 67-річчя відзначали
"Так ніхто не кохав": жінка Ющенка-молодшого привітала його милими ФОТО