Віктор Ющенко став дідом уп'яте. ОНОВЛЕНО

Третій президент України Віктор Ющенко став дідом уп'яте.

Кілька днів тому у його старшого сина Андрія народився синочок. Хлопчика назвали теж Андрієм.

Про це щасливий дідусь розповів в інтерв'ю Українській Правді, повна версія якого вийде 25-го серпня.

Розповідаючи про своїх дітей, Віктор Андрійович зазначив, що молодші доньки Софія та Христина і син Тарас займаються навчанням. Старша Віталіна їздить із гуманітарними проєктами і волонтерить, а старший син Андрій із дружиною Оленою залишаються в Києві та святкують своє батьківство.

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"У мене всі діти університетські, то зараз вони приїхали сюди, з батьком, бо канікули в університетах. Христинка доздає екзамен сьогодні, Софійка працює тут на хаті з батьком. Дружина із меншим сином в університет поїхали, бо там треба дитині закупити у кімнату зубну щітку, подушку, одіяло, бо така практика, що кімната гола, і мама цим займається", - розказав Ющенко.

68-річний Ющенко тепер має 5 дітей і 5 онуків

"Онуки частина зі мною живе, я пробую ними керувати... Донька старша приїхала, об’їздила декілька країн по гуманітарному проєту, приїхала, зараз в теробороні і веде гуманітарний проєкт разом із теробороною, наприклад. Я думаю, що нічого дивного тут нема, як всі", - зауважив експрезидент.

"Андрійко родив Андрійка малого декілька днів назад. Родили вони козарлюгу, Андрія Андрійовича. В Україні, на місці", - повідомив Віктор Андрійович.

У Андрія Ющенка тепер двоє дітей - 12-річна донька Варя від першого шлюбу та сина Андрій від дружини Олени фото з instagram

Нагадаємо, ще у квітні невістка Ющенка Олена пояснювала, чому вони з чоловіком залишилися в Україні. Але свою вагітність вона ретельно приховувала від загалу.

Пізніше, коли новина розійшлася по мережі, Олена виклала кілька фото себе вагітної та підтвердила народження первістка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Yushchenko (@olena_yushchenko)

У березні шлюбу Андрія з Оленою виповнилося 4 роки.

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