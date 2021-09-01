"Чудова леді, наймиліша Катя": Ющенко зворушливо привітав дружину з ювілеєм
Експрезидент Віктор Ющенко присвятив ніжний допис своїй дружині Катерині, яка 1-го вересня святкує своє 60-річчя.
Чоловік колишньої першої леді засипав її компліментами в Facebook та поділився ахівними фото.
Наймиліша, ніжна, добра, красива і мудра – це моя дружина. Сьогодні найчудовіший день – у моєї коханої дружини День...Опубліковано Віктором Ющенком Вівторок, 31 серпня 2021 р.
Нагадаємо, свій 67-ий день народження Ющенко відзначив у сімейному колі в лютому. Як відомо, в Віктора Андрійовича з його "чудовою леді" є троє спільних дітей. Онуками Ющенків поки що ощасливили лише старші нащадки експрезидента від попереднього шлюбу.
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