"Чудова леді, наймиліша Катя": Ющенко зворушливо привітав дружину з ювілеєм

Експрезидент Віктор Ющенко присвятив ніжний допис своїй дружині Катерині, яка 1-го вересня святкує своє 60-річчя.

Чоловік колишньої першої леді засипав її компліментами в Facebook та поділився ахівними фото.

Наймиліша, ніжна, добра, красива і мудра – це моя дружина. Сьогодні найчудовіший день – у моєї коханої дружини День... Опубліковано Віктором Ющенком Вівторок, 31 серпня 2021 р.

Нагадаємо, свій 67-ий день народження Ющенко відзначив у сімейному колі в лютому. Як відомо, в Віктора Андрійовича з його "чудовою леді" є троє спільних дітей. Онуками Ющенків поки що ощасливили лише старші нащадки експрезидента від попереднього шлюбу.

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