Апанасенко у хутрі і панчохах всілася у провокативній позі на тлі стильного інтер'єру

Марія Мельник 8 жовтня, 18:15
Апанасенко в головному уборі


фото vicoolyasaida

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні вперше стала мамою, наробила відвертих фото у хутрі та панчохах.

На знімках 30-річна міс попозувала у панчохах на тлі фешенебельного інтер'єру.

Апанасенко у хутрі і панчохах

Апанасенко вбалансувала тепле хутро тонкими панчохами на голих ніжках

фото vicoolyasaida

Нагадаємо, Апанасенко вийшла заміж у березні 2023-го, однак довгий час не показувала жодних фото з весілля. У серпні Вікторія розказувала, скільки кіло набрала за час вагітності та чи планує годувати грудьми. Подружжя тикож оголошувало ім'я донечки.

Читайте також:

"Мама маленького левенятка": 30-річна міс Апанасенко показалася з вагітним животиком

"Захотілось заховатися від інших": вагітна міс Апанасенко знялася для глянцю та розказала, як готується до материнства

Міс Апанасенко стала мамою вперше, а її чоловік розкрив стать та ім'я дитини

Міс Україна Всесвіт
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів