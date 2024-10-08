Апанасенко у хутрі і панчохах всілася у провокативній позі на тлі стильного інтер'єру

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка у серпні вперше стала мамою, наробила відвертих фото у хутрі та панчохах.

На знімках 30-річна міс попозувала у панчохах на тлі фешенебельного інтер'єру.

Апанасенко вбалансувала тепле хутро тонкими панчохами на голих ніжках фото vicoolyasaida

Реклама:

Нагадаємо, Апанасенко вийшла заміж у березні 2023-го, однак довгий час не показувала жодних фото з весілля. У серпні Вікторія розказувала, скільки кіло набрала за час вагітності та чи планує годувати грудьми. Подружжя тикож оголошувало ім'я донечки.