Міс Апанасенко стала мамою вперше, а її чоловік розкрив стать та ім'я дитини
Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко вперше стала мамою.
У неї та її чоловіка, посадовця Олександра Борнякова народилася донечка, про що сам чоловік повідомив на сторінці у Facebook.
"Кохана, дякую тобі шалено за доньку. Емілія, доню, ми з твоєю мамою на тебе дуже чекали. З моменту появи ти робиш нас обох щасливими. І будеш робити це весь цей час, що нам залишився. Дуже хочу, щоб ти прочитала коли подорослішаєш цей допис і подивилася на нас, бо так виглядають щасливі люди", – написав він.
Як відомо, Вікторія та Олександр у березні відзначили першу річницю шлюбу.
Нагадаємо, раніше Апанасенко розповідала, як готується до материнства.
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