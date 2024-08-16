Міс Апанасенко стала мамою вперше, а її чоловік розкрив стать та ім'я дитини

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко вперше стала мамою.

У неї та її чоловіка, посадовця Олександра Борнякова народилася донечка, про що сам чоловік повідомив на сторінці у Facebook.

"Кохана, дякую тобі шалено за доньку. Емілія, доню, ми з твоєю мамою на тебе дуже чекали. З моменту появи ти робиш нас обох щасливими. І будеш робити це весь цей час, що нам залишився. Дуже хочу, щоб ти прочитала коли подорослішаєш цей допис і подивилася на нас, бо так виглядають щасливі люди", – написав він.

Новоспечений тато показав перше фото донечки фото з Facebook Олександра Борнякова

Реклама:

А це Вікторія з чоловіком закарбували період очікування первістка фото з архіву Вікторії Апанасенко

Пара навесні відзначила першу річницю шлюбу фото з архіву Вікторії Апанасенко

фото з архіву Вікторії Апанасенко

Як відомо, Вікторія та Олександр у березні відзначили першу річницю шлюбу.

Нагадаємо, раніше Апанасенко розповідала, як готується до материнства.