Міс Апанасенко стала мамою вперше, а її чоловік розкрив стать та ім'я дитини

Тетяна Сухачова 16 серпня, 09:20

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко вперше стала мамою.

У неї та її чоловіка, посадовця Олександра Борнякова народилася донечка, про що сам чоловік повідомив на сторінці у Facebook.

"Кохана, дякую тобі шалено за доньку. Емілія, доню, ми з твоєю мамою на тебе дуже чекали. З моменту появи ти робиш нас обох щасливими. І будеш робити це весь цей час, що нам залишився. Дуже хочу, щоб ти прочитала коли подорослішаєш цей допис і подивилася на нас, бо так виглядають щасливі люди", – написав він.

Олександр Борняков із дитиною

Новоспечений тато показав перше фото донечки

фото з Facebook Олександра Борнякова

Вікторія Апанасенко з чоловіком

А це Вікторія з чоловіком закарбували період очікування первістка

фото з архіву Вікторії Апанасенко
Апанасенко із чоловіком

Пара навесні відзначила першу річницю шлюбу

фото з архіву Вікторії Апанасенко
Міс Вікторія Апанасенко з чоловіком
фото з архіву Вікторії Апанасенко

Як відомо, Вікторія та Олександр у березні відзначили першу річницю шлюбу.

Нагадаємо, раніше Апанасенко розповідала, як готується до материнства.

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