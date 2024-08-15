"Захотілось заховатися від інших": вагітна міс Апанасенко знялася для глянцю та розказала, як готується до материнства

Красуня попозувала у вбраннях, які підкреслили її животик фото Michael Fedorak

Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко, яка нещодавно оголосила про вагітність, вирішила закарбувати період очікування первістка через ніжну фотосесію.

Красуня знялася для digital-обкладинки українського Elle, а також в інтерв’ю поміркувала про майбутнє материнство.

Зокрема, 30-річна Апанасенко зізналася, що вона не з тих матусь, які будуть довго сидіти у декреті. Проте наразі її головна ціль – забезпечити майбутньому первістку належне піклування.

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"Пріоритетна ціль на цьому етапі — бути хорошою мамою та створювати належні умови для безпечного й здорового розвитку своєї дитини, наскільки це можливо в умовах війни", – сказала вона.

Вікторія Апанасенко знялася для digital-обкладинки українського глянцю фото Michael Fedorak

Апанасенко розповіла, що наразі тримати баланс між роботою і підготовкою до появи малюка допомагають конкретні практики та хобі.

"Спорт, медитації, книги та малювання допомагають тримати баланс. Натхнення в цей складний час я намагаюсь знайти у всьому, що мене оточує. Проте найбільше мене мотивують саме люди", – сказала Вікторія.

До речі, своє особисте життя Апанасенко не афішує. Вона рік приховувала особистість свого чоловіка і лише з нагоди першої річниці шлюбу показала його обличчя фото Michael Fedorak

фото Michael Fedorak

"Я дуже відповідальна, тому підійшла до цього (майбутнього материнства - ред.) максимально серйозно: прочитала багато літератури, пройшла курси батьківства, теоретичне та практичне навчання з грудного вигодовування. Це все зможе полегшити процес адаптації після народження дитини, адже, коли ти маєш базу знань, тобі не так страшно переходити до практики", – продовжила майбутня мама.

"Ми живемо у 21-му сторіччі, де створено чимало девайсів, де є відповіді на майже всі бентежливі питання. І я за те, щоб використовувати всі можливі інструменти, які роблять материнство комфортним та приємним", – додала вона.

Вікторія також зізналася, що, перебуваючи в очікуванні дитини, їй все ж довелося змінити темп життя.

"Я дуже активна людина, мені важко всидіти на одному місці. Втім, під час вагітності… захотілось заховатися від інших. У якийсь момент перестала відвідувати публічні заходи, коли став виднітися животик.

Безумовно, я продовжувала працювати до третього триместру, бо далі вже стало фізично важко щось робити. Перенесла фокус на підготовку до нового етапу життя. Стала більше приділяти уваги собі, фізичному та ментальному здоров’ю", – зізналася Апанасенко.

Вікторія попозувала у ніжних сукнях фото Michael Fedorak

"Міс Всесвіт Україна"-2022 от-от стане мамою фото Michael Fedorak

До речі, вагітність також змусила Апанасенко переглянути ставлення до власної безпеки. Адже раніше вона не завжди реагувала на можливі загрози.

"Зараз обов’язково йду в укриття, намагаюсь не пропускати страшні новини через себе на 100%, хоча це майже неможливо… Я розумію, що всі вагітні дівчата, які залишилися в Україні, проходять те саме. Я не одна проживаю подібне, зі мною разом тисячі сміливих матусь, і це робить мій шлях трішки легшим", – розповіла вона.

Наостанок красуня запевнила, що має чіткий план і не боїться викликів, які можуть з’явитися після народження дитини.

"Буду розв'язувати питання в процесі. Однак з моїм характером та енергією мені буде важко довго перебувати в декретній відпустці, тому використовуватиму різні варіанти: і банк молока, і, можливо, няню, і потенційно садочок.

На мою думку, кожна мама сама вирішує, як їй буде комфортно. Хтось знаходить ресурс у дитині й цим наповнюється. Хтось, як я, отримує натхнення з роботи, хобі тощо. Головне – обрати те, що підходить особисто тобі. Адже твій стан передається дитині, і це може впливати на якість проведеного разом часу", – підсумувала Вікторія.

фото Michael Fedorak

Жодної інформації про дату пологів чи стать дитини Апанасенко не повідомляла фото Michael Fedorak

До речі, жодної інформації щодо приблизної дати пологів наразі немає. Проте, у сторіс Апанасенко нещодавно заінтригувала підписників, назвавши себе "мамою левеняти". Хтозна, можливо вона мала на увазі, що вже народила первістка.

Нагадаємо, у березні Вікторія вперше показала обличчя свого чоловіка, з яким побралася навесні 2023-го.