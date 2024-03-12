Міс Апанасенко випнула бюст у зухвалому супервирізі до пупа. Фото

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко вразила новою фотосесією у сексі-вбранні.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася кількома знімками, на яких позує у надзвичайно відвертій сукні з вирізом до пупка.

Вікторія попозувала у дуже відвертій сукні фото з Instagram

Апанасенко продемонструвала розкішне декольте фото з Instagram

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Як відомо, Апанасенко полюбляє ефектні зйомки, й навіть театральні зйомки. Дівчина неодноразово демонструвала перед камерою модельні навички у стильних вбраннях, а аткож вражала кадрами з як професійних фотосесій, так і зйомок просто неба.

Нагадаємо, Вікторія хоч і має статус “Міс Всесвіт Україна”-2022, у соцмережах надає перевагу скромній поведінці. Дівчина заміжня, проте особу свого обранця не розкриває. Вона також не демонструє спільних фото та рідко говорить про особисте.