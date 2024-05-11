Брежнєва в обтислому спортлуці з вирізами показала пілатес у повітрі. Відео

Юлія Леськова 11 травня, 13:38

Співачка Віра Брежнєва показала шанувальникам своє тренування з пілатесу.

Відео опублікувала тренерка Віри, а вона його поширила у своєму Instagram.

На кадрах 42-річна Віра у біло-синьому обтислому спортивному комбінезоні з вирізами на талії та стегнах підтягується на перекладинах на спеціальному обладнанні для пілатесу.

Скріншот з Instagram Віри Брежнєвої

Брежнєва повідтискалася у повітрі

Брежнєва повідтискалася у повітрі

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва розповідала, як почала змінювати своє життя після 40 років, та що зараз почувається краще, ніж в 25.

Як відомо, співачка ретельно стежить за своєю фігурою та полюбляє хизуватися результатами кропіткої праці над тілом.

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Віра Брежнєва
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