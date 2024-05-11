Брежнєва в обтислому спортлуці з вирізами показала пілатес у повітрі. Відео
Співачка Віра Брежнєва показала шанувальникам своє тренування з пілатесу.
Відео опублікувала тренерка Віри, а вона його поширила у своєму Instagram.
На кадрах 42-річна Віра у біло-синьому обтислому спортивному комбінезоні з вирізами на талії та стегнах підтягується на перекладинах на спеціальному обладнанні для пілатесу.
Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва розповідала, як почала змінювати своє життя після 40 років, та що зараз почувається краще, ніж в 25.
Як відомо, співачка ретельно стежить за своєю фігурою та полюбляє хизуватися результатами кропіткої праці над тілом.
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