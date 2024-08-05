Кім у день народження дружини похвалився її музичним талантом. Відео

Віталій і Юлія Кім Фото з Instagram

43-річний голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в оригінальний спосіб відповів на запитання, як він відновлюється.

У своєму Instagram чиновник виклав відео, на якому його дружина Юлія грає на фортепіано. Тим самим Кім ще й привітав кохану з днем народження.

"Мене часто запитують - як ви відновлюєтесь? Все просто :) Без надійного тилу неможливо досягнути результату. З днем народження, кохана", - написав Віталій.

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Виявляється, Юлія має музичні таланти

Як відомо, Кім з дружиною виховують спільного сина Руслана. Пара разом з 2010-го року, а у шлюбі з 2016-го.

Від першого шлюбу Кім має двох доньок.